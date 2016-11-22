غارة للتحالف الدولي تدمر جسرا حيويا لتنظيم الدولة في الموصل

بغداد- أ ف ب- أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أنه شن غارة الثلاثاء أدت إلى تدمير جسر يعبر نهر دجلة في وسط الموصل، لوقف عمليات تنقل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية عبر الضفتين.

وبهذه الغارة، يبقى فقط أقدم جسر في الموصل، وهو الذي بناه البريطانيون، من بين خمسة في وسط المدينة، بحسب ما أفاد سكان.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان إن “السبب هو أن داعش كان يستخدم تلك الجسور كخطوط اتصال لدعم قواته على الجانب الشرقي من المدينة وتعزيز عديده، وخصوصا في عمليات التبديل”.

وأضاف “لذا لن نسمح بحدوث هذا الأمر”.

وتركزت المعارك داخل المدينة حتى الآن في الأحياء الشرقية، حيث توغلت قوات مكافحة الإرهاب والجيش في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأبدى تنظيم الدولة الإسلامية مقاومة شرسة للدفاع عن آخر معاقله في العراق.

وكان متوقعا ألا تواجه القوات العراقية مقاومة كبيرة على الضفة الشرقية من نهر دجلة، حينما بدأ الهجوم العسكري الكبير على المدينة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر.