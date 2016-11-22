خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ 1400 مهاجر من البحر المتوسط وانتشال ثمانية جثث

روما- رويترز- قال خفر السواحل الإيطالي إنه أنقذ الثلاثاء حوالي 1400 مهاجر اثناء محاولتهم الوصول في قوارب من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بعد أن انطلق 11 قاربا مكتظا بالمهاجرين من ليبيا وسط ظروف جوية مستقرة.

وانتشل عمال الإنقاذ أيضا ثمانية جثث عثرت سفينة دتشيوتي التابعة لخفر السواحل على سبعة منها كانت على قارب مطاطي في حين انتشلت سفينة توباز التابعة لمنظمة (مايجرانت أوفشور إيد ستيشن) جثة من قارب مطاطي آخر.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل الإيطالي إنه نسق عمليات إنقاذ قبالة الساحل الليبي ومن بينها نقل ثلاثة مهاجرين يحتاجون لرعاية طبية فورية بطائرة هليكوبتر.

وشاركت سفينة فون هستيا التابعة لمنظمة (أنقذوا الاطفال) الدولية في أعمال الإنقاذ وسحبت أكثر من 400 شخص من قارب خشبي أثناء الليل وفقا لما قالته المنظمة في حسابها على تويتر.

وتقدر حصيلة القتلى غرقا في البحر المتوسط بحوالي 4655 شخصا هذا العام بزيادة حوالي ألف عن مجمل حصيلة لعام 2015 وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.

ووصل أكثر من 168 ألف مهاجر إلى إيطاليا بالقوارب هذا العام وهو ما يفوق عددهم في عام 2015 بكامله والبالغ 154 ألفا ويقترب بسرعة من العدد القياسي الذي سجل في عام 2014 وبلغ 170 ألفا.