مقتل أكثر من ألف مقاتل أرسلتهم إيران إلى سوريا

طهران- أ ف ب- اعلن رئيس مؤسسة الشهداء وقدامى المحاربين في إيران الثلاثاء أن حوالي ألف مقاتل أرسلتهم الجمهورية الاسلامية إلى سوريا قتلوا في النزاع، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء “تسنيم”.

وقال محمد علي شهيدي محلاتي في خطاب أمام اعضاء ميليشيا الباسيج “عدد شهداء بلادنا” الذين سقطوا في سوريا “تجاوز الف” مقاتل.

وأرسلت إيران مستشارين عسكريين ومقاتلين جندتهم من أفغانستان وباكستان لدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد. ويطلق عليهم في إيران اسم “المدافعون عن مراقد أهل البيت”، في اشارة إلى العتبات الشيعية المقدسة في سوريا.

ولم يحدد شهيدي جنسيات القتلى.

وايران من ابرز حلفاء النظام السوري وتؤمن له دعما ماليا وعسكريا.

ويضم “لواء الفاطميين” الذي تشرف عليه إيران مجندين أفغانا، وهو بغالبيته من المتطوعين الذين ارسلوا من ايران للقتال في سوريا والعراق.

وتنفي ايران نشر قوات في سوريا وتشدد على ان قادتها وجنرالاتها من قوات الحرس الثوري هم “مستشارون عسكريون” في سوريا والعراق.

وتتحدث وسائل الاعلام الايرانية بانتظام عن سقوط “شهداء” ايرانيين وافغان وباكستانيين في سوريا وتنقل جثامينهم إلى إيران.