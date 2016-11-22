بوكو حرام تشن ثلاث هجمات في الكاميرون في 24 ساعة

يواندي- رويترز- قالت قوات الأمن الثلاثاء إن متشددين يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام شنوا ثلاث هجمات في شمال الكاميرون في غضون 24 ساعة منها هجوم انتحاري تم إحباطه على مخيم لنازحين شردهم الصراع.

وتتخذ الجماعة الإسلامية المتشددة مقرا لها في شمال شرق نيجيريا لكنها تشن غارات متكررة في الكاميرون وتشاد والنيجر مما دفع الدول الأربع بالإضافة إلى بنين لتشكيل قوة مهام مشتركة قوامها عشرة آلاف جندي.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير هذا الشهر إن وتيرة الهجمات تراجعت في الأشهر القليلة الماضية رغم مقتل أكثر من 1500 شخص في الكاميرون في مثل هذه الهجمات. وكانت الهجمات تقع يوميا تقريبا لكنها تراجعت إلى ما بين ست وثماني هجمات شهريا.

وقالت مصادر إن هجوما واحدا من هجمات هذا الأسبوع أسفر عن مقتل أشخاص غير المهاجمين أنفسهم وكان على معسكر للجيش في داراك حيث قتل ستة جنود.

وقال مصدر عسكري بارز طلب عدم نشر اسمه مشيرا إلى ثلاث مناطق في إقليم أقصى الشمال في الكاميرون “بين الأمس واليوم وقعت ثلاث هجمات: في داراك وديجينا وهجوم انتحاري تم إحباطه في (مخيم) كولوفاتا.”