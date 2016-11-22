الحكم على حاخام إسرائيلي معروف بالسجن بتهمة الاعتداء الجنسي على ثلاث نساء

القدس المحتلة- أ ف ب- اصدرت محكمة إسرائيلية الثلاثاء حكما بالسجن على حاخام إسرائيلي يتزعم مجموعة دينية يهودية بتهمة الاعتداء الجنسي على ثلاث نساء، بحسب ما اعلنت وزارة العدل.

وقالت الوزارة في بيان إن الحاخام اليعازر بيرلاند وجد مذنبا بالقيام بإيحاءات ذات طابع جنسي وقام بملامسة النساء الثلاث وتقبيلهن خلافا لرغبتهن.

وبعدما نفى تورطه، أقر بيرلاند بذنبه مقابل حكم مخفف بالسجن لـ18 شهرا.

ويعد بيرلاند (78 عاما) القائد الروحي لجماعة براتسلاف الدينية المتشددة.

واصر عدد من افراد مجموعته على براءته رغم اعتقاله بعدما سلمته جنوب افريقيا.

وكان الحاخام فر من اسرائيل عام 2013 اثر اتهام نساء له بالتحرش بهن.

وتوجه الى المغرب وزيمبابوي وهولندا وجنوب افريقيا. واعتقل في جوهانسبورغ وتم تسليمه لإسرائيل في تموز/ يوليو الماضي.