الاتهامات الإسرائيلية لناشط فلسطيني “لا أساس لها” 





القدس- أ ف ب- دانت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ما اعتبرته “اتهامات لا أساس لها” ضد ناشط فلسطيني معروف، وذلك عشية محاكمته في إسرائيل.

وسيمثل عيسى عمرو، مؤسس حركة “شباب ضد الاستيطان” غير الحكومية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء أمام محكمة عسكرية إسرائيلية في 18 تهمة.

وبين التهم التي وجهت لعمرو أمور متعلقة بقضايا أغلقت في السابق، واعتداء حصل عندما كان عمرو معتقلا.

واعتبرت مجدلينا مغربي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط، انه سيتم اعتبار عمرو “سجين رأي” في حال ادانته.

ولم يصدر اي تعليق فوري من الجيش الاسرائيلي.

ويعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية، كما يعتبر الاستيطان عقبة كبيرة امام عملية السلام.

وتنشط حركة “شباب ضد الاستيطان” في مدينة الخليل كبرى مدن الضفة الغربية.

ويقيم 500 مستوطن إسرائيلي متحصنين في جيب تحت حماية أمنية مشددة من الجيش، وسط 200 ألف فلسطيني في المدينة.

وأكد عمرو في حديث لـ “وكالة فرانس برس″ انه لم يستخدم العنف أبداً في اطار نشاطه المعارض للاحتلال الاسرائيلي.

وقال “على العكس، انا شخص ينادي باللاعنف ” مشيراً إلى أن المحاكمة “قرار سياسي من الحكومة اليمينية الاسرائيلية التي تستهدف عملي”.

وتشهد الاراضي الفلسطينية والقدس واسرائيل منذ تشرين الاول/اكتوبر 2015، اعمال عنف اسفرت عن استشهاد 240 فلسطينيا ومقتل 36 اسرائيليا واميركيين واردني واريتري وسوداني، وفق حصيلة لـ “وكالة فرانس برس″.

والعدد الأكبر من منفذي الهجمات من مناطق الضفة الغربية وخصوصاً من مدينة الخليل.