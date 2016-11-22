الحكومة المصرية تعقيباً على مقتل بائع السمك القبطي: لا نتستّر على أحد والمخطئ سيعاقب





القاهرة- الأناضول- علّق رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، على حادث مقتل مجدي مكين، بائع السمك القبطي، في أحد أقسام شرطة العاصمة القاهرة، قائلاً إن “الحكومة لا تتستر على أحد، والمخطئ سيعاقب”.

وأضاف إسماعيل، في أول تعليق للحكومة على الواقعة، والتي جاءت في رده على سؤال بشأنها للصحفيين، عقب اجتماع مع وزراء المجموعة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أنه “يتابع الموقف، وأن مصر يحكمها القانون والقضاء، وأي مخالفات سيتم التحقيق فيها وتحال إلى النيابة. الحكومة لا تتستر على أحد يرتكب خطأ، المخطئ سيعاقب”.

وتقول عائلة مكين، الذي توفي الأحد قبل الماضي إن عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، وسط القاهرة، اعتقلوه أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك “دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد”.

فيما تقول الشرطة إن مكين لقي مصرعه مساء الأحد الماضي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد القبض عليه واثنين آخرين، وبحوزتهم أقراص مخدرة.

وأثارت الواقعة جدلاً بالأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية في البلاد، في ظل مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات تلك الحادثة خاصة بعد إخلاء سبيل الضابط المتهم بعد تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن الوفاة ناتجة عن إصابة مكين بمرض السكر.