محامون ألمان يعتزمون مقاضاة الأسد بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”





برلين- الأناضول- يعتزم 3 محامين ألمان رفع دعوى قضائية لدى الادعاء العام الفيدرالي في البلاد، ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة ارتكابه “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وفقاً للقانون الدولي.

والمحامون هم محمد غولر وسيركان ألكان، وجينس ديتشمان.

وقال غولر، في تصريح صحفي، إنهم سينظمون الاثنين المقبل، مؤتمراً صحفياً عقب رفع الدعوى القضائية، لشرح تفاصيل الموضوع.

وقال المحامون الثلاثة، في بيان مشترك، إن النظام يشنّ منذ الـ6 أشهر الأخيرة، وخاصة خلال أوقات الليل، هجمات على المنشآت المدنية، والمستشفيات، وإن هجماته على شرقي حلب خلال شهري سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين أدت إلى مقتل حوالي 400 مدني.

وتتعرض حلب السورية منذ بضعة أيام لحملة قصف جوي عنيف، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 150 مدنيا، وجرح مئات آخرين.

ويعيش في أحياء حلب المحاصرة نحو 300 ألف مدني يعيشون في وضع بالغ السوء، حيث يزداد الوضع سوءاً مع استمرار القصف والحصار الخانق المفروض على المدينة منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي.