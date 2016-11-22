﻿قائد الباسيج الإيراني: سنحرر فلسطين خلال 10 سنوات

لندن ـ «القدس العربي» من محمد المذحجي: صرح قائد قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، أن إيران ستحرر فلسطين خلال عشر سنوات مقبلة، وأن إسرائيل لن تبقى بعد عام 2025. وأكد أن إيران حاربت أمريكا وهزمتها.

وحسب وكالة إسنا للأنباء الطلابية التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، قال العميد نقدي إنه حينما كانت الولايات المتحدة القوة الأولى عالمياً، فإن إيران حاربتها وهزمتها وانتصرت عليها، مضيفاً «هل يعقل الآن حيث أصبحنا قوة عالمية، أن نفكر بالتصالح مع الولايات المتحدة؟ وإذا فعلنا ذلك، سيسخر منّا العالم».

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستحرر فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وزعم أن سرعة التطور العلمي في إيران هي 13 ضعف معدل سرعة التطور العلمي في العالم، وأن إيران تحتل المرتبة 13 في إنتاج العلم في العالم أجمع، موضحاً أن طهران اليوم تستطيع أن ترسل الأقمار الصناعية إلى الفضاء.