أوباما يمنح وسام الحرية لبيل جيتس وبروس سبرينجستين و توم هانكس





واشنطن- د ب أ- منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الثلاثاء أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة لمجموعة متنوعة من المبدعين والفنانين والعلماء، ومن بينهم مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس والمغني بروس سبرينجستين والممثل توم هانكس.

وقال أوباما في البيت الابيض، اثناء منح 21 شخصية ، وسام الحرية الرئاسي ، وهو أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة الأمريكية: “اليوم نكرم شخصيات أمريكية استثنائية رفعت معنوياتنا، وعززت اتحادنا، ودفعت بنا نحو التقدم”.

وتم تكريم جيتس وزوجته ميليندا لمساهمتهما بمليارات الدولارات من خلال مؤسستهما لمكافحة الجوع والفقر في العالم.

وضمت المجموعة التي تم تكريمها أيضا نجمي كرة السلة الكبيرين مايكل جوردان وكريم عبد الجبار.

كما شمل التكريم شخصيات أقل شهرة لتغلبها على التحديات في الارتقاء إلى قمة المجالات التي يعملون بها، ومن بينهم عالم الفيزياء ريتشارد جاروين، الذي كان رائدا للقنبلة الهيدروجينية، والذي تبنى فيما بعد قضية منع انتشار الأسلحة النووية.