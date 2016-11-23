﻿5 ملايين يورو في عملية سطو مسلح على سيدتين قطريتين في باريس

باريس – «القدس العربي»ـ من هشام حصحاص: أفادت الشرطة الفرنسية، يوم أمس الثلاثاء، أن سيدتين قطريتين تعرضتا لعملية سطو على الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة باريس بعد وصولهما إلى مطار لوبورجيه.

وذكرت مصادر في الشرطة أن المهاجمين استولوا على حقائبهما التي كانت تحوي أغراضا ثمينة، بينها مجوهرات تقدر بـ5 ملايين يورو على الأقل. وأوضحت مصادر أمنية لوسائل الإعلام الفرنسية بأن رجلين ملثمين هاجما سيارة من نوع «بينتلي» كانت تقل شقيقتين ستينيتين وأجبرا سائق السيارة على الانحراف عن الطريق والتوقف جانبا، وقاما برش السيدتين والسائق بالغاز المسيل للدموع، ثم استوليا على كل ما في السيارة من مجوهرات وملابس وأمتعة.

وأعلنت فرقة مكافحة الجريمة الفرنسية أنها استمعت لأقوال السيدتين والسائق وبدأت تحقيقاتها للبحث عن الجناة. يشار إلى أن الطريق السريعة التي تربط بين مطاري شارل دي غول ولوبورجيه، تعرف حالات سرقة متكررة على أيدي عصابات تستهدف الأجانب والسيارات الفارهة التي تقل سياحا أجانب أو شخصيات ديبلوماسية .

ففي آب/ أغسطس 2014 تعرض موكب الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد مع عدد من الشخصيات الديبلوماسية المرافقة له، لعملية سطو في باريس كانت في اتجاهها نحو مطار لوبورجيه، وقامت عصابة مسلحة مكونة من ثمانية أشخاص، بالاستيلاء على 250 ألف يورو نقدا، وأغراض الأمير إضافة إلى «وثائق خاصة». وكانت باريس قد عبرت عن «أسفها» للسلطات السعودية، وتعهدت بملاحقة الجناة. وفي تشرين الأول / أكتوبر الماضي، شهدت الطريق السريعة نفسها عملية سرقة تعرض لها فيليب جينست، مدير شركة جي في الفرنسية، لدى خروجه من مطار لوبورجيه، وقامت عصابة مسلحة بسرقة أغراضه الشخصية بقيمة 100 ألف يورو.