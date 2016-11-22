انسحاب خمس دول عربية من القمة العربية الإفريقية
مالابو ـ الأناضول: أعلنت وفود المغرب والسعودية والإمارات والبحرين وعمان أمس الثلاثاء، انسحابها من القمة العربية ـ الإفريقية في غينيا الاستوائية بسبب إصرار الاتحاد الإفريقي على مشاركة وفد ما يسمى بـ«الجمهورية الصحراوية» في أعمال القمة.
وانطلق الاثنين، اجتماع وزراء الخارجية العرب والأفارقة، في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، للتحضير للقمة العربية الإفريقية الرابعة، التي تنطلق اليوم الأربعاء.
وخلال اجتماع وزراء خارجية القمة المستمر لليوم الثاني على التوالي، اعترض وزير شؤون الهجرة المغربي «أنيس بيرو» ورئيس الوفد المغربي المشارك، على وجود وفد ما يسمى بـ»الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، التي أعلنتها جبهة البوليساريو في 1976، من جانب واحد، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً في الأمم المتحدة، ولا في جامعة الدول العربية.
وقال خلال المجلس الوزاري إن السعودية تساند المغرب في انسحابها من القمة و»كل ما يمس سيادة الدولة المغربية ترفضه السعودية».
واقترح رفع علم «الصحراء» من على طاولة الدول المشاركة حتى يتم التوافق على حل لمواصلة الاجتماعات، مضيفا أن غينيا الاستوائية «لم تقدم دعوة للصحراء».
بدوره، أعلن وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي مساندة موقفي المغرب والسعودية. وقال في كلمة خلال الاجتماع إن بلاده تضم صوتها إلى جانب المغرب والسعودية في الانسحاب من القمة.
وذكر المصدر أن «هذه الخلافات ستتسبب في فشل القمة العربية الإفريقية الرابعة التي تنطلق اليوم في الوقت الذي بدء فيه عدد من الرؤساء في التوافد إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في أعمالها».
و هكذا تتسب عصابة ميليشيات البوليزاريو في المشاكل.
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شكرا لاخواننا الدين يساندون الوحدة الثرابية للمغرب.
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هكذا يكون الاتحاد، و ليس بالكلام فقط.
مصداقية الإتحاد الأفريقي على المحك – نعم دول الخليج العربي غنية لكن جل إستثماراتها بالغرب
وبعد قانون أجاستا تبحث هذه الدول عن إستثمارات بأفريقيا – أي هناك مصلحة متبادلة فلا تخافوا يا أفارقة
الصحراء الغربية أرض مغتصبة لا تجوز فيها الصلاة – نعم لا تقبل صلاة من يغتصب أرض الغير – هذا شرعنا
ولا حول ولا قوة الا بالله
مالذي سيكون عليه المغرب دون دعم دول الخليج وفرنسا له؟؟؟
وللمكابرين هل يجب أن ننشر لكم إحصاءات الدعم المادي والسياسي للمغرب؟؟
بالمقابل ماذا يقدم المغرب لدول الخليج ولفرنسا مقابل دعمهم؟؟
هل من إجابة عقلانية بعيدا عن المهاترات الصبيانية ضد الجزائر؟؟
لو تكتلت العرب والعجم مع مملكة محمد السادس .فلن يغير من الامر شيء.اهل الصحراء سيدافعون من اجل حقهم.
لم يقترح رفع بل ازالة او انزال او اسقاط ..هذا هو الفارق الواضح
قمة عربية إفريقية بدون المغرب والسعودية والإمارات والبحرين وعمان تساوي صفرا على الشمال ..
فهنيئا للجزائر بقمة السراب والوهم والفشل والخيبة مع الأشباح والعدميين.
نشكر الأشقاء العرب على تضامنهم ومساندتهم للحق والعدالة ووحدة الدول.
وعاش المغرب وأشقاؤه المخلصون