﻿مصر: القضاء يلغي حكما مؤبدا لمرسي بعد الإعدام

القاهرة ـ «القدس العربي»ـ وكالات: ألغت محكمة النقض المصرية في غضون أسبوع حكمين ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، أحدهما بالإعدام والآخر بالسجن المؤبد. ويرد الخبراء ذلك إلى ثغرات قانونية في الأحكام السابقة أكثر منه تحولا في السياسات القمعية للسلطة.

وقررت محكمة النقض، أمس الثلاثاء، إلغاء حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) صدر بحق الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي بعد إقصائه على يد الجيش عام 2013، كما أفاد مسؤول قضائي ومحامي مرسي.

وألغت المحكمة أيضا أحكاما صادرة في حق 22 سجينا في القضية نفسها، بينها ثلاثة أحكام بالإعدام في حق نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في حزيران/يونيو 2015 بالسجن المؤبد لمرسي في قضية واجه فيها اتهامات بالتجسس لحساب حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وإيران.

ويأتي إلغاء الحكم الثلاثاء بعد أسبوع من إلغاء محكمة النقض أيضا حكم الإعدام الوحيد الصادر بحق مرسي في قضية الهروب من السجن وأحكاما بالإعدام في حق خمسة قياديين في جماعة الاخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع.

وكانت هذه الأحكام صدرت بعد إدانتهم بالفرار من السجون إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم وبمعاونة حركة حماس وحزب الله، بحسب نص الحكم، في 28 كانون الثاني/ يناير 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير من العام نفسه.

ويعتبر الخبراء أن إلغاء الحكمين يؤكد ما شابهما من أخطاء قانونية، وليس مؤشرا على تغير في سياسات النظام تجاه جماعة الاخوان المسلمين.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد إن «بعض المؤسسات القضائية في مصر تتمتع بالاستقلال في مواجهة السلطة، وهذا ينطبق خصوصا على محكمة النقض ومجلس الدولة (القضاء الإداري بدرجتيه)»، موضحا أن «تشكيل محكمة النقض والهيئات المختلفة في مجلس الدولة لا يخضع للسلطة التنفيذية».

ويتابع أن «معظم القضايا التي أدين فيها الرئيس الأسبق (مرسي) وقيادات الإخوان المسلمين لم تكن تقوم على أدلة واعتمدت فيها النيابة على تحريات أجهزة الأمن، وهذا في حد ذاته لا يكفي كدليل قانوني صحيح».

غير أن مصطفى كامل السيد يعتقد انه لم تكن هناك «نية لدى السلطة لتنفيذ أحكام الإعدام في قيادات الإخوان»، وانما كان الهدف»إبقاءهم في السجون».

ويتفق محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود مع هذا الرأي ويقول «ليس هناك تغيير في السياسة، وإلغاء الأحكام يرجع إلى وجود أخطاء قانونية فيها».

ويرى أن تاريخ محكمة النقض المصرية إجمالا لا يدل على تأثرها بالسياسة، و«تركز على التأكد من تطبيق صحيح للقانون».

ومن جهة اخرى نقلت جريدة «الشروق» المصرية أمس عن مصادر قيادية في جماعة الإخوان مقيمة في المملكة العربية السعودية قولها إن هناك مساعي منذ فترة لما أسمتها «حلحلة» في الوضع الحالي بين الحكومة المصرية والجماعة.

وكشفت المصادر تفاصيل الاتفاق الذى يقضي بتجميد الإخوان العمل السياسي لمدة 5 سنوات، بحيث لا يشاركون خلالها في أي عمل سياسي حتى الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية، ولا يقومون بأي عمل مناهض للسلطة الحالية، على أن يكونوا في الوقت ذاته غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمي بها، مؤكدين أن الاتفاق يتضمن تجميد الموقف الحالي، وفي المقابل يتم الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلى منازلهم وأعمالهم السابقة.

وأشارت المصادر إلى أن «الاتفاق سيكون برعاية وضمانات سعودية» بحسب تعبيرهم، مؤكدة أن السعودية لديها استعداد كامل لتبني تلك المبادرة ورعايتها، وهو ما وضح في اتصالات بين قيادات في الجماعة وأطراف سعودية. وحول الطرف الذي ستتواصل معه الحكومة المصرية في الداخل حال الموافقة على المبادرة، قالت المصادر: «هم يعلمونه جيدا وجلسوا معه في السابق»، في إشارة إلى أحد أعضاء الفريق الرئاسي السابق للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق يحمل مزايا للطرفين أهمها تحسين الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، والذي كان أحد أسباب تراجعه ـ بحسب المصادر ـ توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة للقضاء على الإخوان، إضافة إلى أن الاتفاق سيساهم في تحسين الصورة الحقوقية للدولة المصرية، وفقا لتعبير المصادر.

أما على صعيد الإخوان فإن الاتفاق سيساهم في إعادة هيكلة الجماعة والقيام بإصلاحات جذرية لا تسمح بها الظروف الحالية، مشددين على أن الوضع الراهن للجماعة لن يتم إصلاحه إلا بحالة من التجميد لفترة كافية، مشيرين إلى أن الجماعة استنفدت جميع الوسائل ولم يبق أمامها إلا التسوية السياسية.