﻿ترامب يقول أنه سينسحب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي في أول أيامه بالرئاسة

عواصم ـ وكالات: نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تسجيلا مصورا يوم الاثنين (21 تشرين الثاني/ نوفمبر) يوضح الإجراءات التي سيتخذها في أول يوم له في السلطة في 20 من كانون الثاني/ يناير وتشمل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التجارية.

وقال ترامب الذي ألقى الضوء على التغييرات التي يعتزم تطبيقها في اليوم الأول لتوليه الرئاسة «بالنسبة للتجارة سأصدر قرارا بالانسحاب أو العزم على الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي الكارثة المحتملة لبلدنا. وبدلا من ذلك سنتفاوض على اتفاقيات تجارة ثنائية عادلة تعيد الوظائف والصناعة إلى السواحل الأمريكية».

وأضاف ترامب أيضا إنه سيصدر قاعدة تقلص اللوائح التنظيمية الحكومية ويوجه وزارة العمل للتحقيق في إساءة استغلال برامج التأشيرة ويلغي بعض القيود على إنتاج الطاقة بما في ذلك النفط والغاز الصخريين والفحم.

إلى ذلك، علق وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير بتحفظ على إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترمب أنه سوف يسقط اتفاقية التجارة الحرة المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة باسم «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي».

وقال شتاينماير أمس الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين: «إنني أنصح بألا نعلق على كل تصريح جديد (لترامب)»، لافتا إلى أن بعد تصريحات ترامب خلال المعركة الانتخابية أصبحت تصريحاته الأخيرة أقل مفاجأة.

ولكن وزير الخارجية الاتحادي دعا لترقب الطريقة التي تكتمل بها الحكومة الأمريكية الجديدة في البداية و أيضا لترقب الطريقة التي سوف ترى بها الحكومة الأمريكية تطور العلاقات التجارية -مع أوروبا.