﻿41 قتيلا على الأقل في اليمن منذ انتهاء الهدنةوالقوات الحكومية تصد هجوماً للمتمردين في تعز

عدن ـ وكالات: سقط 41 قتيلا على الاقل في معارك جديدة في اليمن بين المتمردين والقوات الحكومية، في اعقاب انتهاء هدنة في هذا البلد الذي يشهد حربا منذ 20 شهرا، حسب مصادر عسكرية الثلاثاء.

وفي عدن كبرى مدن جنوب اليمن قتل العقيد عبد الرحيم الصماحي الذي يعمل في أمن مطار عدن الدولي بالقرب من منزله في حي عبد العزيز وسط المدينة، حسب مسؤول امني.

وتنبى تنظيم الدولة الإسلامية العملية ونشر صورا لاغتيال الضابط بمسدس كاتم للصوت حين كان يستعد للصعود إلى سيارته، حسب موقع سايت الأمريكي.

وكثف هذا التنظيم وكذلك تنظيم القاعدة في الاشهر الاخيرة الاعتداءات في عدن وجنوب اليمن حيث تجد القوات الحكومية صعوبة في تفكيك الشبكات المتطرفة.

والثلاثاء، افادت مصادر عسكرية ان القوات الحكومية مدعومة بغارات جوية للتحالف الذي تقوده السعودية، صدت هجوما للمتمردين على منفذ الضباب غرب مدينة تعز بجنوب غرب اليمن، ما ادى إلى مقتل 11 من المتمردين وخمسة من القوات الموالية على الاقل.

واوضحت المصادر ان المتمردين كانوا يسعون من الهجوم الذي بدأ الاثنين واستمر حتى فجر الثلاثاء، إلى السيطرة على المنفذ الذي يعد بمثابة المعبر الوحيد للقوات الحكومية نحو مدينة تعز (جنوب غرب)، التي يطوقها الحوثيون وحلفاؤهم منذ اشهر.

الى ذلك، افاد مسؤول عسكري عن مقتل ثلاثة جنود من القوات الحكومية واصابة اربعة بجروح مساء الاثنين برصاص قنص في منطقة ميدي (شمال غرب-محافظة حجة)، حيث يحاول المتمردون منذ اسابيع التقدم نحو مينائها الواقع تحت سيطرة القوات الحكومية.

وتجددت المعارك الثلاثاء مخلفة 18 قتيلا بين المتمردين واربعة من جنود القوات الحكومية، حسب العقيد في القوات الحكومية عبد الغني شبلي.

واكد المصدر ان قواته التي اصيب 14 من عناصرها بجروح، تقدمت في هذا القطاع بعد احتواء هجوم المتمردين.

ويحاول المتمردون التقدم إلى ميناء ميدي على البحر الاحمر الذي تسيطر عليه القوات الحكومية.

من جهة اخرى حلقت طائرات تابعة لقوات التحالف الداعم للقوات الحكومية مرارا فوق العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون، بدون شن غارات، حسب شهود.

وتكثفت المعارك الاثنين حال اعلان التحالف انتهاء الهدنة من دون تمديدها، عازيا ذلك إلى «انتهاكات» المتمردين.

وكانت هذه الهدنة السادسة منذ بدء عمليات التحالف نهاية آذار/مارس 2015. ولم تصمد هذه الاتفاقات لوقت طويل، وكان آخرها ما اعلن في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بدفع من اطراف دوليين ابرزهم واشنطن ولندن.

وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي كان وراء الهدنة الاخيرة، ان الوزير «يعمل بجهد من اجل وقف المعارك» رغم الانتكاسة بهدف التوصل إلى تسوية «سياسية» في اليمن.

وادى النزاع إلى مقتل اكثر من سبعة آلاف شخص واصابة زهاء 37 الفا منذ آذار/مارس 2015، حسب ارقام الامم المتحدة.

وكان التحالف اعلن الاثنين انتهاء الهدنة من دون تمديدها، عازيا السبب في ذلك إلى «انتهاكات» المتمردين الذين يسيطرون على صنعاء منذ ايلول/سبتمبر 2014. واتهم هؤلاء من جهتم قوات هادي والتحالف باكثر من مئة خرق للهدنة.

وكانت هذه الهدنة السادسة منذ بدء عمليات التحالف نهاية آذار/مارس 2015. ولم تصمد هذه الاتفاقات لوقت طويل، وكان آخرها تلك التي اعلنت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بدفع من اطراف دوليين ابرزهم واشنطن ولندن.

والهدنة الاخيرة جاءت بناء على اقتراح اعلنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الثلاثاء الماضي، بعيد لقائه ممثلين للمتمردين في سلطنة عمان. وكان من المقرر ان يبدأ وقف النار الخميس، إلا انه قوبل برفض من الرئيس اليمني.

لكن مصدرا مقربا من هادي افاد السبت ان «ضغوطا دولية مورست من اجل هدنة واستئناف مفاوضات السلام» التي علقت آخر جولاتها مطلع آب/اغسطس، بعد ثلاثة اشهر من التشاور في الكويت برعاية الامم المتحدة.

وادى النزاع إلى مقتل اكثر من سبعة آلاف شخص واصابة زهاء 37 الفا منذ آذار/مارس 2015، حسب ارقام الامم المتحدة، اضافة إلى اوضاع انسانية صعبة.