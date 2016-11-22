﻿حلب: براميل كلور على الأحياء الشرقية ومقتل 141 مدنياً خلال أسبوع

نيويورك ـ موسكو ـ وكالات: تواصلت معاناة سكان حلب السورية، مع استمرار قصف وحصار النظام للأحياء الشرقية أمس الثلاثاء، وفيما نفت المعارضة ادّعاءات جيش النظام أن لديها مستودعات مملوءة بالغذاء، مؤكدة أن «الناس يبحثون عن الخبز»، وصفت الأمم المتحدة الوضع في المدينة بأنه «بشع جداً»، فيما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «طائرات هليكوبتر أسقطت حاويات لمادة كيماوية يعتقد أنها الكلور على شرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة، مما أصاب بعض الأشخاص بصعوبات في التنفس».

وقال المرصد إن شبكة المصادر التابعة له أبلغت عن رؤيتها إسقاط ما لا يقل عن أربعة براميل متفجرة على حيي القاطرجي وضهرة عواد وإن رائحة الكلور تملأ المنطقة. وأبلغت مصادر طبية المرصد بأنها تعتقد أن الغاز هو الكلور. وبيّنت مديرية الصحة في شرق حلب إنه تم الإبلاغ عن حالات لأشخاص يعانون صعوبات بالتنفس.

في موازاة ذلك، اتهم الجيش السوري مقاتلي المعارضة في شرق حلب المحاصر بامتلاك «مستودعات تموينية» ودعاهم لتوزيع حصص غذائية لتخفيف حدة نقص الطعام بعد أسبوع من تجدد الضربات الجوية والقصف للمنطقة.

وقال بيان الجيش «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو المسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى فتح المستودعات التموينية وتوزيع المواد الغذائية لمستحقيها».

وسارع القيادي في تجمع «فاستقم» المعارض الناشط في حلب، زكريا ملاحفجي إلى نفي وجود «مستودعات مملوءة بالغذاء». وأضاف أن «الناس يبحثون عن الخبز وأن الجيش يقول هذه الاشياء حتى يبدو وكأنه مهتم بشؤون الناس». وأوضح ملاحفجي وشهود آخرون في حلب أن «مدنيين احتجوا الأسبوع الماضي خارج مبنى تردد أنه تابع لمجلس المدينة في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة ظانين أن بداخله مخزونات غذائية». وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت أن «المساعدات الغذائية في شرق حلب نفدت. وأنها غير قادرة على دخول شرق حلب منذ أوائل تموز/يوليو».

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه «لم يتضح لمن تتبع المستودعات التي يشير إليها الجيش». ويخضع نحو 250 ألف شخص في أحياء شرق حلب الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة لحصار منذ أن قطع الجيش بمساعدة من فصائل مسلحة مدعومة من إيران وسلاح الجو الروسي آخر طريق يؤدي إلى تلك الأحياء في أوائل تموز/يوليو.

وتجدد الهجوم يوم الثلاثاء الماضي بعد توقف استمر أسابيع للغارات الجوية والقصف داخل شرق حلب لكن المعارك والضربات الجوية استمرت على جبهات المدينة وفي ريفها. وفي بيان آخر، دعا جيش النظام مقاتلي المعارضة لإزالة الألغام من نقاط العبور إلى القطاع الغربي الخاضع لسيطرته والتي خصصها الجيشان السوري والروسي لتكون ممرات إنسانية وإلى السماح للمدنيين الراغبين في الرحيل بالمغادرة.

ونتيجة للحصار والقصف المكثف لشرق حلب حدثت أزمة إنسانية حادة تفاقمت مع الضربات الجوية المتكررة لمستشفيات. وتناقصت إمدادات الدواء والغذاء والوقود بشدة. وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن «المستشفيات الثمانية في شرق حلب توقفت عن العمل أو تعمل بالكاد على مدى الاسبوع المنصرم».

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل أمس الثلاثاء «الوضع في شرق حلب بشع جداً فعلاً.. أعني أن الكلمات تعجز عن وصفه… على الرغم من توقفات عارضة فإن الصورة بشكل عام بشعة». كذلك، بين «المرصد السوري» أن «141 مدنياً على الأقل قتلوا منهم 18 طفلاً على مدى الأيام السبعة الماضية في تجدد القصف على شرق حلب». وأكد توثيقه «مئات الإصابات نتيجة لضربات جوية روسية وسورية ولقصف قوات النظام وحلفائها للقطاع الشرقي المحاصر من المدينة المقسمة». وقال المرصد أيضاُ إنه وثًق مقتل 16 مدنياً ومنهم عشرة أطفال وعشرات الإصابات نتيجة لقصف المعارضة لغرب حلب الذي يسيطر عليه النظام.

من جهته، أعلن مصدر في الخارجية الروسية أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي ضمانات من قبل المعارضة السورية المسلحة في مدينة حلب بشأن استعدادها لتنفيذ الخطة الأممية الإنسانية في المدينة.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن المصدر قوله: «كما نتذكر جميعاً، تم تعطيل وصول قافلة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى شرق حلب في شهر آب/ أغسطس الماضي من قبل ما يسمى بالمجلس المحلي، وهذه المرة لم نر أي تصريح صادر عنه بشأن موافقته على تنفيذ الخطة الأممية». وأشار إلى أن «مساعد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية للشؤون الإنسانية، يان إيجلاند، يشوه الحقائق بقوله إن تنفيذ الخطة الأممية بحلب يعتمد على موسكو ودمشق». وشدد المصدر على ضرورة «الحصول على موافقة واضحة من قبل المجلس المحلي على التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ خطتها» قبل توجيه مطالبات للسلطات الروسية والسورية.