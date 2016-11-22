﻿الجيش السوري يعلن تشكيل فيلق من المتطوعين

دمشق ـ وكالات: أعلن جيش النظام السوري، أمس الثلاثاء، تشكيل فيلق جديد من المتطوعين للقتال إلى جانب جنوده وحلفائه بهدف «القضاء على الإرهاب».

وأضاف في بيان «استجابة للتطورات المتسارعة للأحداث وتعزيزاً لنجاحات القوات المسلحة الباسلة وتلبية لرغبة جماهير شعبنا الأبي في وضع حد نهائي للأعمال الإرهابية على أراضي الجمهورية العربية السورية تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن تشكيل الفيلق الخامس اقتحام من الطوعيين بمهمة القضاء على الإرهاب إلى جانب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة البطلة والقوات الرديفة والحليفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضي الجمهورية العربية السورية».

ودعت القيادة العامة للجيش جميع المواطنين الراغبين في الانضمام للفيلق «إلى مراجعة مراكز الاستقبال في المحافظات»، موضحة في البيان أن «المراكز المعنية تقع في قيادة المنطقة الجنوبية، وقيادة موقع دمشق، وقيادة الفرقة العاشرة في قطنا، وقيادة المنطقة الوسطى في حمص، وقيادة موقع حماة، وكلية الشؤون الإدارية في مصياف، وقيادة المنطقة الشمالية في حلب، وقيادة موقع طرطوس، وقيادة المنطقة الساحلية في اللاذقية، وقيادة الفرقة الخامسة في درعا، وقيادة الفرقة 15 في السويداء».

وأضافت: «يمكن لأي مواطن مراجعة أي مركز من مراكز الاستقبال بغض النظر عن المحافظة التي ينتمي لها، مشيرة إلى أن أبناء المنطقة الشرقية يمكنهم مراجعة جميع المراكز في المحافظات كافة». ولفتت إلى «فتح باب التطوع أمام المواطنين الذكور، غير المكلفين بخدمة العلم أو فارين منها، ممن أتموا الـ18 من عمرهم ولائقين صحيا».

وبين البيان أنه يقبل في الفيلق الخامس اقتحام «الراغبون ممن أدوا خدمة العلم من جميع الفئات من ضباط وصف ضباط وأفراد إضافة إلى الراغبين من العاملين في الدولة بموجب عقد لمدة سنة قابل للتجديد شرط الحصول على موافقة الجهة التي يعملون لديها».

وختمت القيادة العامة للجيش بيانها بالتأكيد على أن «يحتفظ العاملون في الدولة، إضافة للرواتب التي سيتقاضونها من الفيلق، بجميع الحقوق والمزايا التي يحصلون عليها في أماكن عملهم من راتب وعلاوات وترقيات وحوافز». يأتي ذلك، بعد عام من تشكيل الجيش السوري وحدات جديدة تشمل (الفيلق الرابع اقتحام) لاستعادة أراض بعد فترة وجيزة من بدء الضربات الجوية الروسية على سوريا.