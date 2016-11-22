﻿ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وهيئة الأسرى تحذر من وفاة في صفوف المضربين

رام الله – «القدس العربي»: أفاد كريم عجوة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن أوضاع الأسرى المضربين وهم أنس شديد وأحمد ابو فارة ونور الدين اعمر أصبحت في خطر شديد ووصلوا إلى درجات حرجة، وأنهم معرضون للموت الفجائي في كل لحظة. وقال وهو الذي زار الأسيرين أبو فارة وشديد في مستشفى «أساف هروفيه» الإسرائيلي. وهما مضربان عن الطعام منذ25 سبتمبر/ أيلول الماضي. وفقد ابو فارة منذ بداية إضرابه عن الطعام قرابة 23 كيلوغراما من وزنه ويعاني من إرهاق شديد وضعف في الرؤية وضمور في عضلات الجسم ولا يستطيع الوقوف او الذهاب لقضاء حاجته الشخصية، ويشعر بأوجاع في البطن والقلب ويتقيأ باستمرار.

وأضاف أن الأسير لا يتناول سوى الماء ويرفض إجراء الفحوصات الطبية ومُصرّ على مواصلة إضرابه حتى إنهاء اعتقاله الإداري.

ووصف عجوة الحالة الصحية للأسير أنس شديد (19 عاما) بأنها الأخطر والأصعب بين المضربين، فهو يعاني من آلام في الكبد وهبوط كبير في الوزن (من 64 الى 40 كيلوغراما) ويعاني من إرهاق عام وأوجاع في مختلف أنحاء جسده وعدم القدرة على الحركة وضيق في التنفس وأوجاع في المفاصل وصعوبة في الرؤية. وأوضح ان الأسير لا يتناول سوى الماء ويرفض إجراء الفحوصات الطبية ومُصّر على مواصلة إضرابه حتى إنهاء الاعتقال الإداري بحقه، مطالبا بسرعة التحرك على كافة الأصعدة لإنقاذ حياة الأسيرين شديد وأبو فارة.

وصف عجوة حالة الأسير نور الدين اعمر من قلقيلية والقابع في عزل سجن عسقلان أنها تزداد سوءاً يوميا بعد اضرابه عن الطعام احتجاجا على عزله قبل17 يوما. وقال إن الأسير اعمر لا يتناول سوى الماء وفقد من وزنة 6 كيلوغرامات، ويعاني من إرهاق شديد وعدم القدرة على المشي ويرفض الفحوصات او تناول المدعمات إضافة الى معاناته من ظروف العزل.

يذكر أن الاسير اعمر معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن لـ 30 عاما، وهو معزول في ظروف سيئة منذ أكثر من 3 سنوات بدعوى أنه «خطير على أمن إسرائيل».

وكان أشقاء الأسير اعمر وهما الأسيران عبد السلام ونضال اعمر قد شرعا في إضراب إسنادي تضامني مع شقيقهما. وأضاف أن جلسة ستعقد بين ضباط إدارة السجون والأسير اعمر بخصوص إضرابه واحتجاجه على استمرار عزله في ظروف صعبة وحرمانه من زيارات الأهل.

وفي السياق أفاد محامي نادي الأسير الفلسطيني محمد شاهين أن المحكمة العسكرية للاحتلال في سجن عوفر حكمت على الأسيرة ميسون موسى (22 عاما) من محافظة بيت لحم بالسجن الفعلي لمدة 15 عاماً. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلتها في تاريخ 26 يونيو/ حزيران 2015 بتهمة طعن مجندة ومحاولة طعن أخرى.