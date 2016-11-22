﻿رشيد مشهراوي: التمويل الصهيوني للأفلام الفلسطينية يحقق شرعية له

القاهرة – «القدس العربي» :كعادته يحرص المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي إلى حضور مهرجان القاهرة السينمائي كل عام والمشاركة في فعالياته.

هو أحد رواد السينما الفلسطينية الجديدة، حيث قدم مجموعة كبيرة من الأفلام انطلقت بالقضية الفلسطينية الى العالمية وحصل من خلالها على كثير من الجوائز ومن بين هذه الأفلام، «انتظار» و»موسم حب» و«أيام طويلة في غزة» و«هنا صوت فلسطين» و«خلف الأسوار» وفلسطين ستريو و«رسائل من اليرموك».

«القدس العربي» التقته أثناء حضور فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان القاهرة حاليا للحديث حول فيلم «الكتابه على الثلج»، الذي انتهى من تصويره مؤخرا والحديث عن السينما الفلسطينية والسينما العربية بشكل عام.

■ بداية لمذا تحرص دائما على حضور مهرجان القاهرة، رغم ما يُقال عن تراجعه وسحب البساط من تحته لصالح المهرجانات العربية؟

□ مهرجان القاهرة أهم المهرجانت العربية، وسيظل كذلك في الحاضر والمستقبل، ولن تتمكن دول الخليج بالأموال التي تضخها في المهرجانات من سحب البساط من تحت أقدام مهرجان القاهرة كما يتردد، لأن المهرجان لا يعني فقط عرض أفلام عالمية ولا حضور نجوم السينما، فمصر ستظل الرائدة في مجال السينما، لذلك فان مهرجان القاهرة له طعم مختلف لأنه يقام في مصر، حيث الفنانون والنقاد والمهتمون بالسينما، وتاريخ مئة عام من السينما والنجوم مثل فاتن حمامة ورشدي أباظة وعمر الشريف وغيرهم.

■ انتهيت مؤخرا من تصوير فيلم «الكتابة على الثلج»، لماذا لم تتقدم للمشاركه به في هذه الدوره من مهرجان القاهرة؟

□ الفيلم انتهى تصويره بالفعل، ولكن عمليات المونتاج والميكساج وغيرها لم ننته منها، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للعرض في يناير/كانون الثاني 2017، وهناك خطة للمشاركة في عدد من المهرجانات وأمل أن يشارك في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة.

■ الفيلم من تأليفك وهو إنتاج تونسي – مصري – فلسطيني مشترك، حدثنا عن هذه التجربة؟

□ أحرص دائما على العمل على تطوير وتشجيع الإنتاج المشترك والفيلم هو رصد لحالة الانقسام الأيديولوجي والديني في فلسطين وهو صورة مصغرة أيضا للانقسام في الوطن العربي ككل.

■ الفيلم بطولة عربية مشتركة، حيث يشارك في بطولته الفنانان: السوري غسان مسعود والمصري عمرو واكد، إلى جانب الفنانة عرين عمري ورمزي مقدسي من فلسطين، والفنانة دياموند أبوعبود من لبنان، فهل يؤدون بلهجاتهم المحليه؟

□ لا بل يؤدون باللهجة الفلسطينية، فالفيلم يدور حول 5 أشخاص يعيشون في مكان واحد ويتعرضون معا للقصف الإسرائيلي على غزه، وتظهر الاختلافات والانقسامات بينهم، وجميع شخصياتهم فلسطينية.

■ وكيف تغلبت على مشكلة اللهجة؟

□ كان هناك مدربون للهجة الفلسطينية، وقد أصر عمرو واكد على الاستعانة بمدرب اللهجة الخاص به أثناء التصوير وما بين المشاهد حتى تكون اللهجة متقنة تماما.

■ أفلامك دائما تعرض في دور العرض العربية والخارجية، لكنها لا تعرض في مصر، رغم أن مصر سوق سينمائية كبيرة، فما هو السبب برأيك؟

□ السبب هو وجود حكم مسبق على الأفلام الفلسطينية أنها لا تصلح للعرض الجماهيري، وهو أمر خاطىء تماما، فهناك أفلام فلسطينية تحقق ايرادات كبيرة في الوطن العربي والدول الأوروبية كذلك، وأنا أسعى حاليا مع بعض الموزعين المصريين من أجل عرض فيلم «كتابة على الثلج» في دور العرض المصرية حتى لا يكون العرض قاصرا على المهرجانت فقط.

■ مما حكيته عن موضوع «كتابة على الثلج» من الواضح أنه يدور أيضا حول الاحتلال الصهيوني ككل أفلامك، فالى متى ستظل السينما الفلسطينية أسيرة قضية الاحتلال؟

□ أي سينما في أي مكان في العالم، لا بد أن تعبر عن قضايا صانعيها، وهمومهم، حتى تكون صادقة ونحن كفلسطينيين همنا الأساسي وقضيتنا هي الاحتلال الإسرائيلي، وتأثيره على حياتنا، سواء في الداخل أو الخارج، لذلك فانها تظهر بشكل أو آخر في ما نقدمه من أفلام، كما أنها وسيلة فعالة لنقل الصورة الحقيقية للقضية الفلسطينية العادلة الى العالم، في مواجهة الإعلام الإسرائيلي الذي يسعى لتشويه القضية.

■ في السينما التي تقدمها تنتقد أيضا السلطة الفلسطينية، في كثير من أفلامك مثل «حيفا»، و»فلسطين استريو». ألا يمثل لك هذا حرجا مع السلطة، التي تعمل كمستشار ثقافي لها في الخارج؟

□ على العكس تماما، فالقائمون على السلطة الفلسطينية يدركون أن النقد يساهم في إصلاح الاحوال، كما أنهم متفهمون لأهمية السينما ودورها في خدمة القضية الفلسطينية في الخارج، لذلك لا يمانعون في هذه الأفلام بل على العكس يساعدون على تنفيذها.

■ وكيف ترى مستقبل السينما الفلسطينية؟

□ أنا متفائل بشأن مستقبل السينما الفلسطينية، بسبب وجود عدد كبير من الشباب المهتمين بالسينما والعاشقين لها ومن أجلها تركوا كل شيء، في اصرار على تقديم سينما جادة ومتميزة.

■ هناك دائما جدل وآراء متناقضة حول أحقية صنّاع السينما الفلسطينيين في الحصول على دعم من الكيان الصهيوني، فما رأيك في هذا الأمر؟

□ رأيي الشخصي هو عدم الحاجة لهذا الأمر، وعلى السينمائيين أن يجاهدوا للحصول على تمويل من خارج اسرائيل، لأن انتاج اسرائيل لأفلام فلسطينية يمنحها الشرعية، التي تسعى اليها، كما يساهم في تصدير صورتها للعالم على أنها دولة ديمقراطية على عكس الحقيقة.

■ هل نجحت السينما العربية في التعبير عن القضية الفلسطينية؟

□ باستثناءات قليلة، لم تتمكن السينما العربية من التعبير عن القضية الفلسطينية، ذلك أن معظم السينمائيين الذين قدموا أعمالا عن السينما الفلسطينية لم يعايشوا الواقع الفلسطيني، لذلك لم يتمكنوا من تصويره بصدق، لذلك فان الفلسطينيين هم الأقدر على التعبير عن واقعهم.

■ وما هو تفسير تطور السينما الفلسطينية، رغم تراجع الواقع السياسي الفلسطيني وظروف الإحتلال الإسرائيلي؟

□ يعود ذلك الى أن مشروع السينما الفلسطينية مشروع فردي، ولا توجد منظومة للسينما الفلسطينية، بل هي مجهودات يقوم بها عدد من محبي السينما المخلصين لها، الذين يسعون بكل الوسائل لانتاج السينما الخاصة بهم والتي تعبر عن قضاياهم.

■ وماذا عن متحف ياسر عرفات، الذي شاركت في افتتاحه مؤخرا في فلسطين؟

□ المقصود بهذا المتحف هو التأريخ للقضية الفسلطينية من خلال ياسر عرفات، الذي كان حضرًا بقوة في القضية، لذلك فان المتحف لا يدعو لتخليد أبو عمار، ولكنه يدعو لتخليد القضية والتذكير بها والتعريف بها خاصة للشباب الذين لم يعاصروا جميع مراحلها.

■ تفاوتت الآراء حول الربيع العربي وتأثيره على السينما العربية، فهل ترى أن التأثير كان ايجايبا أم سلبيا؟

□ أولا أرفض تسمية ما حدث بالربيع العربي، ولكنها أحداث ووقائع ايجابية، وقد تكون سببا في تحقق الربيع العربي بالفعل، أما تاثيرها السينمائي فهو لم يظهر بعد، وحتى الأفلام التي تناولت هذه الأحداث كانت أفلاما مباشرة ومرتبطة بالأحداث الآنية، لذلك ينتهي تأثيرها بمجرد انتهاء تلك الأحداث ولن تعيش طويلا.