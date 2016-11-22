﻿ بينت يطلب من طاقم ترامب عدم تبني حل الدولتين واستبداله بحكم ذاتي للفلسطينيين

رام الله – «القدس العربي» : منع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الوزراء ونوابهم من إجراء اتصالات مباشرة مع جهات في الإدارة الأمريكية الجديدة التي يعمل على تشكيلها الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وعمّم سكرتير الحكومة القرار على الوزراء في أعقاب الاتصالات التي أُجريت بين عدد من الوزراء ومن بينهم نفتالي بينت واوري اريئيل مع عدد من رجال ترامب.

وابلغ سكرتير الحكومة الإسرائيلية الوزراء ونوابهم أنه يحظر عليهم إجراء أي اتصال كهذا إلا من خلال ديوان رئيس الحكومة او السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وطلب منهم العمل فورا على تطبيق هذا الأمر. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع لصحيفة «هآرتس» إنه تم تعميم هذا القرار في اعقاب «محاولة بعض الجهات غير المخولة التقاء مسؤولين كبار في الإدارة الجديدة». ورفض المسؤول كشف أسماء الوزراء لكنه عُلم ان رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت كان أحدهم.

يذكر أن بينت تواجد لعدة أيام في نيويورك وحضر اجتماعا عقدته منظمة «صهاينة أمريكا» الذي كان يفترض ان يشارك فيه المستشار الاستراتيجي لترامب ستيف بانون الذي يعتبر إحدى الشخصيات المثيرة للجدل في الطاقم. لكن بانون لم يصل الى الاجتماع فاجتمع بينت على هامش اللقاء مع عدة جهات اخرى يمكن ان تتسلم مناصب في إدارة ترامب وناقش معها العلاقة بين إسرائيل والجالية اليهودية الأمريكية والسياسة الأمريكية إزاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وعلم ان بينت طلب من مستشاري ترامب عدم الإسراع الى تبني حل الدولتين كسياسة رسمية وانما فحص بدائل للسياسة التي كان يتبعها الرئيس الأسبق جورج بوش والرئيس الحالي باراك اوباما في كل ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وقالت مصادر اطلعت على محادثات بينت مع المستشارين انه اقترح أن تتبنى الإدارة الجديدة خطته السياسية كبديل لحل الدولتين. وقالوا إنه اقترح «إنشاء حكم ذاتي فلسطيني في أجزاء من الضفة الغربية» الى جانب دفع خطوات لفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق الأخرى بشكل تدريجي كمستوطنة معاليه ادوميم الى الشرق من القدس المحتلة في المرحلة الاولى. وسجل رجال ترامب ملاحظات بينت وقالوا انهم سيحولونها اليه.

كما حاول وزير الزراعة اوري اريئيل التقاء رجال ترامب. وبعث برسالة الى بانون على خلفية الانتقادات التي تم توجيهها لترامب بسبب قرار تعيينه والادعاءات أنه لا سامي وعنصري. وكتب اريئيل في الرسالة انه لا يتفق معه في كل الأمور لكنه يشكره على موقفه المعارض للاتفاق النووي مع إيران ومعارضته لمقاطعة إسرائيل. كما كتب له انه لا يعرفه شخصيا إلا انه سمع عنه أمورا إيجابية من صديقهما المشترك الحاخام شموئيل بوطاح ـ إحدى الشخصيات البارزة في الجناح اليميني للجالية اليهودية الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي التقى السفير الاسرائيلي في واشنطن رون دريمر بترامب ومستشاريه الكبار في برج ترامب في نيويورك ليكون بذلك اول سفير اجنبي يجتمع بالرئيس المنتخب منذ فوزه. وبعد اللقاء قال دريمر إن ترامب ورجاله هم اصدقاء كبار لإسرائيل، وإنه ينتظر بفارغ الصبر العمل معهم بما في ذلك بانون. جاء ذلك على الرغم من الانتقادات اليهودية الشديدة لقرار تعيينه.

وفي سياق الاستيطان ومخططاته عقدت اللجنة التي شكلها الائتلاف الحكومي لدفع قانون «تنظيم المستوطنات» أول اجتماع. وجرى تشكيل هذه اللجنة من أجل الالتفاف على النائب بيني بيغن عن حزب الليكود الذي يعارض القانون. ويحتفظ بيغن بالصوت المرجح في لجنة القانون والدستور، ولكي يتم منعه من اسقاط القانون الذي صودق عليه في القراءة التمهيدية في الأسبوع الماضي تم تشكيل اللجنة الجديدة التي تضم ممثلين من لجنتي القانون والخارجية والأمن البرلمانيتين. وتضم اللجنة عشرة اعضاء من الائتلاف وستة من المعارضة.

وستعمل اللجنة بشكل مكثف على خلفية رغبة رئيسها، نيسان سلوميانسكي بتسريع دفع القانون في الكنيست. وادعت النائبة تسيبي ليفني العضو الدائم في لجنة القانون أن سلوميانسكي ورئيس لجنة الكنيست يوآف كيش حاولا تشكيل اللجنة على نحو يمنع ضم أعضاء معارضة من شأنهم تصعيب عملهم. ولم يتم في البداية اختيار ليفني لعضوية هذه اللجنة، لكنها حاربت من أجل الدخول اليها وفي نهاية الأمر حلت محل النائب نحمان شاي. وقالت ليفني إنه «على الرغم من أن النتيجة معروفة مسبقا إلا أنه يجب علينا محاربة مشروع القانون وهذا ما أنوي عمله».