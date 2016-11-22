﻿إضراب يشّل مؤسسات «الأونروا» شمال غزة ووسط الضفة والفصائل تحذر من «التلكؤ» لتحسين ظروف الموظفين واللاجئين

غزة ـ «القدس العربي»: أوقف العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في مناطق شمال قطاع ووسط الضفة الغربية، العمل في كل مرافق هذه المنظمة الدولية يوم أمس الثلاثاء، ضمن الاحتجاجات التي شرعوا فيها أخيرا، ضد سياسة تقليص الخدمات، وعدم الحصول على حقوقهم الوظيفية.

وتوقف العمل بقرار من اتحادات الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في كافة المراكز الصحية والمدارس وقطاعات عمل «الأونروا» الأخرى، في منطقة شمال قطاع غزة ووسط الضفة الغربية. وشل الإضراب ليوم واحد حركة العمل في مدارس «الأونروا».

ولم تتوقف خطوات الاحتجاج عند حد الإضراب، إذ نظم الموظفون شمال قطاع غزة بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، وقفة احتجاجية أمام العيادة الطبية في مخيم جباليا، وعقدوا مؤتمرا صحافيا، ضد إجراءات وسياسات «الأونروا».

وأكد سهيل الهندي رئيس اتحاد موظفي «الأونروا» في غزة أن الإضراب الجديد يعد امتدادا طبيعيا للخطوات السابقة التي أعلنت عنها اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين، جراء تنكر «الأونروا» لمطالبهم. وقال إن مطالب الموظفين واضحة، وإنه لا يمكن الرجوع عنها، وأولها وضع حد لتقليص خدمات اللاجئين الفلسطينيين في كافة المناطق، بالإضافة الى زيادة رواتب العاملين، التي لم يطرأ عليها أي زيادة منذ خمس سنوات. وشدد على أن هذه المطالب ستبقى مكررة لحين تحقيقها وتنفيذها من قبل المشرفين على المنظمة الدولية، مؤكدا أن إجراءات «الأونروا» تهدد بكارثة حقيقية.

من جهته دعا القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل دياب في كلمة نيابة عن الفصائل إلى ضرورة دعم وإسناد المطالب التي قدمها اتحاد موظفي «الأونروا». وشدد على رفض القرارات والتوجهات التي شرعت باتخاذها المنظمة الدولية مؤخرا. وحذر من مغبة المساس بأي من حقوق الموظفين الوظيفية والمهنية، ورفض المساس بالخدمات المقدمة للاجئين. وقال منتقدا «لا يمكن ان نتفهم سياسة التقليصات والامتناع عن دفع بدل الإيجار للعوائل التي فقدت بيوتها جراء العدوان الإسرائيلي على غزة». ودعا «الأونروا» بصفتها مؤسسة دولية أنشئت لتقديم الخدمات للاجئين، أن تتحمل مسؤولياتها وحل أزماتها المالية والإدارية بمعزل عن المصالح والخدمات المقدمة للاجئين باعتبارها «حقوقا ثابتة لا يجوز تعريضها للانتقاص».

وقال دياب «يجب على العالم الوقوف عند مسؤولياته لدعم أبناء الشعب وتمكينه وتعزيز صموده في وجه الحصار الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية». وحذر من استمرار التلكؤ بمصير الخدمات وعدم الاكتراث لتحسين ظروف الموظفين وحماية حقوقهم واندفاعهم لخوض الإضرابات والاحتجاجات المختلفة، مؤكدا على ضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة وبما يكفل الاستمرار بتقديم الخدمات لجموع اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك في ظل عدم استجابة إدارة «الأونروا» لمطالب الموظفين، في الوقت الذي تتوعد فيه اتحادات الموظفين بالتصعيد، وصولا إلى الإضراب المفتوح عن العمل. وسبق أن أكد مسؤولون في الاتحاد أن كل اللقاءات والوساطات التي تمت بينهم وبين مسؤولين كبار في «الأونروا» لم تأت بأي نتيجة من أجل حل الأزمة.

وتم الإضراب عن العمل في هاتين المنطقتين، بعد يوم من إضراب نفذه الموظفون العاملون في المقرات الرئيسية لـ «الأونروا» في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وفي المقرات الرئيسية في مدينة غزة.

وسبق أن نفذت عدة خطوات احتجاجية منها وقف العمل في مؤسسات ومراكز «الأونروا» في مدينة غزة وشمال الضفة، وكذلك إغلاق مقرات المنظمة الدولية الرئيسية. وهددت اتحادات الموظفين في وقت سابق بالدخول في»إضراب مفتوح» عن العمل، في حال استمرت «الأونروا» في تجاهل مطالبهم، وذلك ضمن خطوات «العصيان الإداري».

واتخذت هذه الاحتجاجات بعد عدة خطوات تقشفية اتخذتها «الأونروا» خلال الفترة الأخيرة، منها عدم تشغيل موظفين جدد، والاستعانة أحيانا بموظفين يعملون بنظام المياومة أو البطالة، إضافة إلى عدم استبدال الموظفين الذين يحالون للتقاعد بآخرين جدد، وعدم سد العجز الوظيفي الناجم عن إجازات الموظفين الطويلة بآخرين.

وتشتكي «الأونروا» من وجود نقص حاد في تمويل برامج الخدمات التي تقدمها لجموع اللاجئين الفلسطينيين، غير أن ذلك لم يقنع اتحادات الموظفين، التي تتهم هذه المنظمة الدولية، بإتباع سياسة مالية خاطئة.