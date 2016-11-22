﻿مسلسل ألماني يفوز بجائزة «إيمي» الدولية لأفضل عمل درامي

نيويورك – د ب أ: فاز مسلسل «دويتشلاند» الألماني بجائزة «إيمي» الدولية لأفضل عمل درامي في نيويورك، ليحصد بذلك أحد أبرز الجوائز في قطاع التلفزيون.

ويدور المسلسل حول قصة جندي شاب من ألمانيا الشرقية وقت الحرب الباردة يضطر للذهاب لألمانيا الغربية كجاسوس .

وعلى الرغم من نجاح المسلسل على الصعيد الدولي، إلا أنه لم يجتذب الكثير من المشاهدين في ألمانيا، حيث شاهد الحلقة الأخيرة التي بثت في كانون أول/ديسمبر الماضي 63ر1 مليون مشاهد .

ومن المقرر عرض الموسم الثاني من المسلسل عام 2018 .

ومن ناحية أخرى، فازت الممثلة الألمانية كريستيان بول بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم التلفزيوني «تحت الرادار» متغلبة على عدد من الممثلات بينهم الممثلة البريطانية جودي دينتش.

وقالت كريستيان (42 عاما) «إنه أمر جنوني، إنه أكبر حدث بالنسبة لي». وحاز فيلم « «حرب الأكاذيب» للمخرج الألماني ماتياس بيتنر على جائزة أفضل فيلم وثائقي .

ويركز الفيلم على الاستعداد لحرب العراق.

وقال بيتنر «لم يرغب أي مهرجان سينمائي ألماني في عرض الفيلم»، مضيفا «وفي نهاية الأمر، حصل الفيلم على جائزة في أمريكا، التي يدور حولها الفيلم».