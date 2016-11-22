﻿السماح لمغني راب أمريكي بمغادرة جنوب أفريقيا بعد اعتذاره

جوهانسبورغ – رويترز: سمح لمغني الراب الأمريكي المعروف باسم موس ديف بمغادرة جنوب أفريقيا أمس بعد اعتذاره عن خرق قوانين الهجرة.

وكان مغني الراب واسمه الحقيقي ياسين باي قد اعتُقل في يناير/ كانون الثاني بعد محاولته مغادرة جنوب أفريقيا «بجواز سفر عالمي» لا تعترف به جنوب أفريقيا كوثيقة سفر قانونية.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية إنه سيتم إعلان أن باي الذي يعيش في كيب تاون منذ 2013 شخص غير مرغوب فيه بسبب تصرفاته ولن يُسمح له بدخول جنوب أفريقيا مرة أخرى.

وأضافت «اعتذر بشكل صريح لحكومة جنوب أفريقيا.

«الوزارة مقتنعة بالاعتذار وستسحب الاتهامات الموجهة له.» وجواز السفر العالمي وثيقة تصدرها منظمة غير ربحية تسمى هيئة الخدمات العالمية أنشئت في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثاني للدفاع عن الجنسية العالمية.

وتصدر المنظمة جوازات سفر عالمية منذ عام 1954 مستشهدة بحق حرية التنقل الذي أقرته الأمم المتحدة.

ولا تقبل دول كثيرة بهذا الجواز، سواء كوثيقة سفر أو كبطاقة هوية رسمية ولكن هيئة الخدمات العالمية تزعم أن دولا مثل توجو وموريتانيا والإكوادور وزامبيا وتنزانيا قبلت هذه الوثيقة المؤلفة من 30 صفحة في الماضي.