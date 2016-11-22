﻿تكريم أحمد البوعناني ومحمد عفيفي في مهرجان برلين ‏

الرباط ـ «القدس العربي»: قرر مهرجان برلين السينمائي، تكريم كل من المخرج والروائي المغربي أحمد البوعناني والمخرج المغربي محمد عفيفي الذي أخرج فيلمين قصرين من إنتاج المركز السينمائي المغربي وهما DE CHAIR ET D’ACIER سنة 1959 وفيلم عودة إلى أكادير سنة 1967، وسيقوم «البرلينال» ببرمجة خاصة لأفلامهما، بالإضافة إلى عرض أفلام الراحل محمد الركاب، وأحمد المعنوني.

وأوضح المخرج علي الصافي، بصفته مستشار بمهرجان برلين السينمائي، أن البرلينال في دورته 67 المقبلة، التي تعقد بين 7 و17 شباط/ فبراير 2017 سيقوم بتكريم سينما المؤلف المغربي في فئة «فوروم» وبرمجة مجموعة من الأفلام النادرة التي أخرجها كل من البوعناني ومحمد عفيفي. ويعتبر مهرجان برلين، بالإضافة إلى مهرجان البندقية، من أهم المواعيد السينما العالمية التي تستضيف آخر منجزات المخرجين العالميين.