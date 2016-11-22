﻿مهرجان القاهرة السينمائي للأشبال والوجوه الجديدة… غياب جماعي للنجوم في حفل الافتتاح!

القاهرة ـ «القدس العربي» : أشد ما كنا نخشاه على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن يتحول إلى مجرد تظاهرة فنية وحسب في ظل حالات الفوضى الكثيرة التي تشهدها الساحة الثقافية والفنية وتداخل الأنشطة لاثبات وجود حراك فني غير حقيقي.

منذ أيام أسدل الستار على مهرجان الموسيقى العربية وأقيم حفل الختام في أجواء من الصخب والدعاية ومرت أيامه ولياليه دون أن يلمس المواطن البسيط شيئا يذكر من الدورة الموسيقية السنوية لاعتبارات كثيرة أولها الارتفاع الجنوني في سعر التذاكر والتي يبلغ متوسطها 150 جنيها مصريا للتذكرة الواحدة وهو أمر كفيل بانصراف الجمهور مقصورا على الصفوة فقط لا غير.

هذا عن مهرجان الموسيقى العربية المنقضية دورته منذ أيام قلائل، أما عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الخامس والثلاثين وهو الأكثر شعبية وجماهيرية فالأمر لا يختلف كثيرا فقد أقيم حفل الافتتاح في المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية وسط أجواء كرنفالية معتادة، ولكن شيئا ما قد تغير هذا العام إذ يبدو ومن الظاهر والملموس ليلة الافتتاح أن نوعا من التشبع الفني أو الغثيان قد أصاب الرواد التقليديين من نجوم ونجمات السينما الكبار فعزفوا عن الحضور لتسجيل موقف ما أو حزنا على وفاة الفنان الراحل الكبير محمود عبد العزيز، وأغلب الظن أن الاحتمالين قائمان فهناك حالة من عدم الرضي عن المهرجان منذ سنوات ربما أدت إلى اتفاق غير معلن بالمقاطعة واخلاء الساحة لصغار الممثلين والممثلات وشباب السينمائيين ممن لم يروا المهرجان في السابق ولم يعيشوا عصره الذهبي أيام الراحل سعد الدين وهبة.

لقد اقتصر الحضور في حفل افتتاح هذه الدورة على نخبة قليلة من النجوم المشاركين بأفلام، سواء المسابقة الرسمية أو المسابقة العربية أو خارج المسابقة فأبرز الحضور وأهم الوجوه في حفل الافتتاح كانت الهام شاهين التي عرض فيلمها «يوم للستات»، وهو الذي أثار إشكالية كبرى لكونه عرض قبل ذلك في مهرجان لندن، وكان طبيعيا ألا يتم اختياره ضمن الأفلام المشاركة وفقا لقواعد وقوانين المهرجان التي طبقت على غيره من الأفلام في الدورة ذاتها، وتم استبعادها للأسباب نفسها، لكن بقوة نفوذ إلهام وسطوتها الفنية والشخصية كسرت القواعد وعرض الفيلم ليس عرضا عاديا وإنما افتتحت به الدورة ليكون متميزا ولافتا وهو استثناء لم يتحقق لغير إلهام شاهين بالتأكيد. حضرت بصفتها البطلة والمنتجة وحضر معها بقية أبطال الفيلم وعلى رأسهم فاروق الفيشاوي أما محمود حميدة فكان من الطبيعي وجوده بشكل أساسي كرئيس شرفي للمهرجان مع أن هناك رئيسا فعليا هو الناقدة الكبيرة ماجدة واصف، التي ترأست الدورة الماضية ولا تزال رئيسا فهي لم تعزل ولم تستقيل ولم تتنح، مما يجعل وجود رئيس شرفي مسألة مستغربة ومثيرة للدهشة.

ونعود إلى الغياب الملفت لكبار النجوم والحضور الضروري للبعض ونأتي إلى أحمد حلمي كواحد من المكرمين المستحقين للتكريم عن جدارة برغم أن نصيب نجوم الكوميديا من التكريمات الرسمية قليل جدا فهم ينالون تقديرهم من جمهورهم أولا بأول على مدار العام، وغالبا ما يترجم التأييد الشعبي والحب الجماهيري في شباك التذاكر، ومن ثم لم يكترث معظمهم بالتكريم الرسمي من عدمه لكن ما لوحظ أن أحمد حلمي كان شديد السعادة بهذا الامتياز، وقد أعرب عن سعادته ببعض كلمات الامتنان القليلة خلال تسلمه للجائزة التي حصل عليها أيضا بقية المكرمين المنتج حسين القلا والفنان يحيى الفخراني والمخرج الكبير الراحل محمد خان مع اختلاف أسمائهم وطبيعتهم غير أن يحيى الفخراني لم يتسلم جائزته ولم يفوض من ينوب عنه لاستلامها وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة أمام هذا الموقف وكذلك لم يشهد مراسم التكريم أي من أبناء الراحل محمود عبد العزيز أو زوجته الإعلامية بوسي شلبي ولم يرسلوا مكتوبا كما هو معتاد في مثل هذه الظروف.

لقد حرصت إدارة المهرجان على أن يظل بنيانه الثقافي والفني متماسكا، وبالطبع كان الدعم قويا من وزارة الثقافة لتذليل العقبات والمعوقات بدءا من الدعم المالي المباشر وانتهاء بالدعم اللوجستي المتمثل في التسهيلات والتنسيق بين وزارة الثقافة وبعض الوزارات المعنية كوزارة السياحة والنقل والطيران المدني وغيرها فضلا عن الدعم المعنوي الذي تمثل في حضور وزير الثقافة حلمي النمنم لحفل الافتتاح وإعطائه إشارة البدء للدورة الثامنة والثلاثين ووقوفه على المنصة لفترة طوية ليكون شرف استقبال الضيوف كل هذا لم يخف حالة التهافت ولم يحسن الصورة الباهتة التي تسبب فيها الغياب الجماعي وأدت إلى خلق انطباع مخيف على مستقبل المهرجان المصري العربي الشرق أوسطي الكبير.

صحيح أن هناك 60 دولة مشاركة في الفعاليات وأكثر من 200 فيلم وعدد كبير من الجوائز والمسابقات في أقسام مختلفة، لكن لا يبدو هذا كله سوى غطاء خارجي لتجميل الشكل العام، بينما ينطوي الجوهر على أوجه كثيرة للخلل ينعكس بعضها فقط في حفلي الافتتاح والختام، نتيجة سوء التنظيم المعتاد والتركيز على الجانب الدعائي أكثر من الجوانب الموضوعية، حيث البهرجة المبالغ فيها في أزياء الممثلات الصغيرات وتركيز الفضائيات وعدسات التصوير على هذه الزوايا ساهم في فقدان الاحتفالية لمضمونها السينمائي وإظهارها كأنها مسابقة لعرض الأزياء الفاضحة تبقي بعض الخطوط العريضة التي يمكن قراءتها بوضوح في الحدث السينمائي الثقافي المهم، وهي ذلك التناغم الخافت مع الايقاع السياسي للمرحلة الأنية إذ تشي بعض الملامح بوجود تنسيق سياسي ثقافي فني يكشف عنه اختيار الصين كضيف شرف لهذا العام على ضوء التقارب السياسي بين البلدين ومحاولة تفعيل الأنشطة الثقافية لتعلب دورا ايجابيا بين الشعبين المصري والصيني، وفي الوقت نفسه ابطاء تأثير السينما الأمريكية كرافد معرفي وثقافي ظل مهيمنا طوال السنوات الماضية ويحتل الصدارة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لفترة طويلة.

في تقديري أن هذه الخطوة أشارت إلى الدور الذي قد تلعبه السينما في المرحلة المقبلة على الصعيد الدولي لمد جسور الحوار والصداقة بين الشعوب بمختلف جنسياتها وألسنتها.