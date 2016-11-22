﻿بين عاصي الحلاني و«روتانا» تجديد للتعاون وكليب «قولوا الله»

بيروت – «القدس العربي» : أسفرت اللقاءات والمشاورات الثنائية بين عاصي الحلاني والمدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي في كل من بيروت ودبي، حيث مكاتب الشركة الى تجديد التعاون المشترك بينهما لجهة ما يعرف بعقد الانتاج الذي تم توقيعه.

وسيثمر هذا العقد في مراحل عدة العديد من الأعمال الفنية، منها ألبوم غنائي وفيديو كليب واقامة العديد من الحفلات .

ولعلّ باكورة التعاون المتجدّد بين الطرفين ستكون مع الفيديو الكليب الخاص بأغنية الحلاني المنفردة «قولوا الله»، الذي سيبصر النور قريباً بعد أن سارع الحلاني بعد تجديد العقد بساعات مع «روتانا» الى طرح برومو الفيديو لأغنيته «قولوا الله»، التي سبق وطرحها منذ أسابيع وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان رواد رعد وتوزيع طوني سابا، وماستر طوني حداد.

يشار الى أن الحلاني تعاون في الفترة الأخيرة مع شركة «لايف ستايلز استديوز» في انتاج كليباته التي لاقت نجاجاً ورواجاً وهي «قومي ارقصيلي» و «أحلى الأسامي» و»احب الليل».

وفي الختام تجدر الإشارة الى أن حضور عاصي الحلاني وزوجته كوليت في الاحتفال التكريمي الذي أقامته شركة روتانا للنجمة اليسا احتفاء بحصول ألبومها على أعلى نسبة مشاهدة واستماع كان تمهيداً لتجديد التعاون بينه وبين شركة «روتانا».