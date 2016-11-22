﻿نقل كاني ويست زوج كارديشيان إلى مستشفى وسط شكوك حول سلامته العقلية

نيويورك – د ب أ: نقل مغني الراب كاني ويست إلى المستشفى، وفقا لتقارير إخبارية، بعد أيام من صدور سلوك غريب عنه دفع جمهوره والمحللين إلى التشكيك في سلامته العقلية.

ونقلت شبكة «إن بي سي نيوز» أن ويست وضع تحت الملاحظة بمستشفى في لوس أنجليس.

وألغت الشركة المروجة لحفلاته في وقت سابق من يوم الاثنين 21 موعدا متبقيا لحفلاته في الولايات المتحدة وكندا خلال العام الجاري 2016.

وقالت الشركة المروجة للحفلات «لايف نيشن» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه تم إلغاء المواعيد المتبقية لجولة سان باولو، وسيتم رد قيمة التذاكر لمن قاموا بحجزها.

وكان ويست وهو زوج كيم كارديشيان قد أغضب الجماهير في سكرامنتو في ولاية كاليفورنيا يوم السبت الماضي عندما أنهى حفلا فجأة بعد ثلاث أغنيات فقط وألقى خطبة ضد هيلاري كلينتون وشخصيات عامة أخرى. كما ألغى حفلا كان مقررا في لوس أنجليس في اليوم التالي.