﻿تجمع مغاربي لحقوق الإنسان يدعو الحكومة للاعتراف بالتعدد الديني واحترام حرية العقيدة

الرباط – «القدس العربي»: طالب تجمع مغاربي لحقوق الانسان الدولة المغربية بالاعتراف بالتعدد الديني واحترام حرية العقيدة والضمير ووضع حد لانتهاك حرية التجمعات السلمية والتضييق على الجمعيات، واحترام حق التظاهر السلمي.

وقالت التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، التي تضم 26 منظمة حقوقية الدولة المغربية في تقريرها الموازي للتقرير الحكومي السادس حول تطبيق حول تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تم تقديم مضامينه، صباح امس الثلاثاء في الرباط، ان على السلطات المغربية وضع حد للتضييقات التي يتعرض لها الأشخاص الذين يغيرون ديانتهم أو عقيدتهم واكدت بعد اجتماع عقده مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، أن الوضع الحقوقي في المغرب لا يزال يعرف تدهوراً جد ملحوظ.

وأكد بيان التنسيقية المغاربية على تواصل محاكمة عدد من النشطاء الحقوقيين والصحافيين، كما أن أوضاع القضاء والعدالة لازالت تثير العديد من الانشغالات، وفي مقدمتها موقف المحكمة من المشتبه في اغتصابهم للقاصر خديجة السويدي التي انتحرت حرقاً، وقضية تفويت أراضٍ في ملك الدولة لرجال سلطة وسياسيين بأثمنة رمزية في أرقى أحياء العاصمة، كأحد ملفات نهب المال العام والاستيلاء على الثروات العمومية، فضلاً عن قضية استيراد المغرب لنفايات صلبة مضرة للصحة من إيطاليا.

ودعا التقرير إلى وضع حد لانتهاك حرية التجمعات السلمية والتضييق على الجمعيات، واحترام حق التظاهر السلمي وجعل حد لممارسة السلطات المحلية للامتناع عن تسلم الملفات القانونية للجمعيات طالب بالحماية من كل أشكال العبودية الجديدة في المغرب والمغاربة المشتغلين بالخليج بما فيه القضاء على تشغيل الأطفال وطالبي اللجوء، وجعل حد لحملات الطرد الجماعي للأجانب وطالبي اللجوء دون قرارات قضائية ومنع اعتقال القاصرين منهم ومنع ترحيلهم وحظر ترحيلهم وترحيل المرضى.

وقالت خديجة الرياضي، عضو التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، في ندوة عقدت صباح امس في مقر النقابة الوطنية للصحافة في الرباط، إن اجتماع مكتب التنسيقية خلص إلى كون التشريع المغربي قد عرف مستجدات عدة تتجلى في مصادقة البرلمان على عدد من القوانين ذات أهمية بالغة في مجال الحقوق والحريات وفي مقدمتها القانون التراجعي في مجال التقاعد، الذي رفضته نقابات عديدة، وكذا قانون حماية النساء من العنف، الذي انتقدته الجمعيات النسائية بقوة، وقانون الحصول على المعلومة، الذي يعتبر تراجعاً عن الدستور نفسه، وعدد من القوانين الأخرى.

وأضافت أن هناك مشاريع أخرى لا تقل خطورة وتراجعاً دون أن يتم التصويت عليها بعد في البرلمان «في مقدمتها مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي وقفت كل مكونات الحركة الأمازيغية ضده، ومشروع القانون التنظيمي للإضراب وهو قانون اعتبرته النقابات مشروعاً يستهدف تكبيل حق الإضراب».

وقالت الرياضي إن التنسيقية سجلت في الشهور الأخيرة توجهاً لدى الدولة نحو إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون التنفيذ الكلي والفعلي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وفي مقدمتها مسألة الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري وقضية الإدماج الاجتماعي للضحايا الذي لم يستكمل».

وطالبت برفع التضييق الذي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الانسان وأعضاؤها خلال تنظيمهم لبعض الندوات الخاصة، واكدت أن السلطة تمنعهم من تنظيم ندوات في بعض الأماكن والمقرات مما يجعل الأماكن المتاحة التي يمكن للجمعية من خلالها القيام بأنشطتها محدودة جداً.

وقالت خديجة الرياضي «إن التنسيقية رصدت عدداً من حالات التضييق على المغاربة الذين يغيرون دينهم وعقيدتهم، وصلت إلى حد محاكمتهم، مسجلة بإيجابية في الآن نفسه تبرئة البعض منهم ودعت إلى تعديل القانون الجنائي، بما يسمح بالتعدد الديني في المغرب، وعدم التضييق على الأشخاص بسبب دينهم وعقيدتهم.