﻿وفد إعلامي من غزة يبدأ زيارة إلى القاهرة للمشاركة بورشة عمل بدعوة من «الأهرام»

لندن – «القدس العربي»: بدأ وفد إعلامي من قطاع غزة يتكون من 31 إعلامياً من مدراء المؤسسات الإعلامية، زيارة إلى القاهرة تستغرق 4 أيام، بدعوة من صحيفة «الأهرام» للمشاركة في ورش عمل لدعم القضية الفلسطينية. وفتح معبر رفح استثنائيا امس لسفر الوفد. وقد تمت دعوة الوفد من دون التنسيق مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين الأمر الذي أثار استهجانها.

وقال محمد أبو جياب منسق الوفد الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة الاقتصادية لـ» وكالة لفلسطين اليوم الإخبارية» القريبة من حركة الجهاد الاسلامي: إن جدول الزيارة مقسم على أربعة أيام، حيث سيكون اليوم الأول مخصصا للسفر، واليوم الثاني ندوة تحت عنوان «دور الإعلام في دعم المجتمع الفلسطيني تحديات وآفاق» في مقر صحيفة «الأهرام» المصرية، حيث سيُقدم خلالها العديد من ورقات العمل من قبل الطرفين الفلسطيني والمصري لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الإعلام الفلسطيني والمحاور التي تشوش العلاقات المصرية الفلسطينية.

وتابع القول إن جدول زيارة الوفد سيكون في اليوم الثالث مخصصا لزيارة مدينة الإنتاج الإعلام وزيارة العديد من المؤسسات الإعلامية البارزة، ونقل وجهة النظر الفلسطينية في جميع اللقاءات التي ستتم خلال الزيارة، على أن يعود الوفد للقطاع يوم الجمعة.

وأكد أبو جياب أن زيارة الوفد الإعلامي تأتي في إطار رؤية مصرية فلسطينية لتطوير وتفعيل العلاقات المصرية الفلسطينية، والتركيز على إعادة وتفعيل القضية الفلسطينية، والتطرق للقضايا المفصلية العالمية والعربية ومدى تأثيرها على القضية الفلسطينية .

وقال الإعلامي ذو الفقار سويرجو، إن زيارة الوفد الإعلامي للقاهرة مهمة، خاصة أنها تسعى لترميم العلاقات الفلسطينية المصرية، ولإعادة التواصل بين شرائح الشعب الفلسطيني والمصري.

وبين لـ»وكالة فلسطين اليوم الإخبارية»، أن «رسالة الوفد الإعلامي واضحة وهي عودة العلاقات لطبيعتها، لأن العلاقة التي تربطنا بالشعب المصري علاقة دم».

وأشار إلى أن الوفد الإعلامي الفلسطيني يحمل ثلاث ورقات عمل ستقدم للإعلام المصري متعلقة بالعلاقات الفلسطينية المصرية، ومكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية، وغيرها من المواضيع المهمة .

وتأمل أن تحمل الزيارة لعدد من المؤسسات الإعلامية فتح صفحة جديدة مع مصر، وإزالة كافة التوتر الذي كان سابقاً.

وقال صالح المصري رئيس تحرير وكالة «فلسطين اليوم الإخبارية» وأحد المشاركين في الوفد، إن وفد الإعلاميين يحمل الرسالة الشعبية لأهل غزة، ويحملون رسالة قوية ومؤثرة تؤكد أهمية العلاقة الطيبة بين مصر وغزة .

وبين المصري أن الوفد سيلتقي بإعلاميين ومحللين مصريين في مدينة الإنتاج الإعلامي كبرى المؤسسات الإعلامية المصرية، لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن وفد الإعلاميين يحمل رسالة مهمة تؤكد أن مصر وفلسطين شعب واحد وقضية واحدة. وأوضح أن المشاركين يمثلون مؤسسات إعلامية محلية ودولية تعمل في قطاع غزة، كما ستنظم له زيارات لمؤسسات إعلامية مصرية كبرى، خلال وجود الوفد في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن يمكث الوفد الإعلامي الفلسطيني في القاهرة لمدة أربعة أيام، قبل أن يعود لقطاع غزة.