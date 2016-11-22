﻿غارة لطيران التحالف تقتل عائلة من 8 أفراد في الموصل

الموصل ـ «القدس العربي»: أدت غارة جوية شنها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على بيت في قرية الفاضلية شمال شرق الموصل، إلى مقتل ثمانية مدنيين في القرية التي كان تنظيم «الدولة» (داعش) يسيطر عليها.

وتفيد مصادر عسكرية في محافظة نينوى بأن القوات الكردية تمكنت لاحقا من تحرير القرية وطرد تنظيم «الدولة».

وقد تم إخراج جثث العائلة المنكوبة بصعوبة من تحت أنقاض البيت المدمر.

ويقدم طيران التحالف الدولي دعما مهما للقوات العراقية التي تقاتل التنظيم في الموصل وفي أماكن اخرى، وهي تساعد كثيرا في استهداف مواقع وعربات وأسلحة التنظيم المتطرف وإفشال هجماته بسيارات مفخخة، إلا أن القوات الأمريكية اعترفت بوقوع أخطاء في غاراتها من حيث استهداف مواقع مدنية لا علاقة لها بالتنظيم رغم الادعاء بالحرص على تجنب الأهداف المدنية أثناء القصف، ما أسفر عنها سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين.

واستعادت قوات البيشمركه السيطرة على الفاضلية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول بعد أكثر من عامين من سيطرة التنظيم على القرية خلال اجتياحه المنطقة.

وكانت هذه القرية قد تعرضت إلى غارة مماثلة قبل نحو شهر أسفرت عن مقتل 5 أشخاص من أهالي القرية في غارات شنها التحالف وإن ضربة جوية سابقة على تلك القرية في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وقد أعلنت قوات التحالف الدولي، مرارا إجراء تحقيقات حول استهداف المدنيين أثناء المعارك ولكنها لم تقدم نتائج التحقيق أو تفاصيل حتى الآن رغم أنها تقول إنها تبذل قصارى جهدها لتحاشي وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وتشير المصادر العسكرية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة نفذت نحو 12 ألف غارة جوية على تنظيم «الدولة» منذ بدأت عملياتها العسكرية في 2014 وحتى أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام منها حوالي 7000 غارة في العراق وأكثر من 5000 في سوريا.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إن 119 مدنيا سقطوا قتلى في الغارات الجوية الأمريكية في العراق وسوريا منذ عام 2014، بينما قالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن حوالي 300 مدني قتلوا في 11 هجوما شنه التحالف الدولي.

ومن جهة اخرى، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن هناك «68550 مشردا حاليا في حاجة إلى مساعدة إنسانية في الموصل وما حولها».

وأوضح المكتب الأممي أن الاستجابة الإنسانية للهجوم على الموصل ازدادت وتعقدت، في ظل الاحتياجات المتنوعة لفئات مختلفة من المدنيين.

وأضاف أن «الاحتياجات الإنسانية كبيرة بين العائلات النازحة داخل المخيمات وخارجها، والسكان الذين يعانون من وضع صعب في المناطق التي تمت استعادتها، بالإضافة إلى الأشخاص الفارين من القتال العنيف في مدينة الموصل.

وتشير المصادر إلى وجود أكثر من مليون مدني ما زالوا داخل مدينة الموصل التي احتلها تنظيم «الدولة» منذ يونيو/حزيران 2014.