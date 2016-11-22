﻿رئيس الحكومة التونسية يعتزم مقاضاة محامٍ بتهمة القذف

تونس – «القدس العربي»: قالت مصادر إعلامية إن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يعتزم مقاضاة محامي أحد المتهمين في قضية مقتل لطفي نقّض بتهمة القذف والإساءة لهيبة الدولة.

وكان المحامي سيف الدين مخلوف بعث برسالة إلى الشاهد، نشرها على صفحته في موقع «فيسبوك»، وكتب فيها « بصفتي أحد محامي الدكتور سعيد الشبلي (أحد المتهمين بمقتل نقض) وبعد مشاهدتي لخطابكم أمام البرلمان وتدخلكم الصارخ في أحكام القضاء، والموقف الحزبي الذي أعلنتموه، والذي اعتبرتم فيه المرحوم لطفي نقض «شهيداً» أي مات مقتولاً بخلاف الحقيقة الوحيدة الثابتة إلى حد الآن وهي الحقيقة القضائية، والتي أكدت ما جاء في تقريرين من ثلاثة تقارير طبيّة والتي أكدت حقيقة أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية (…) ننصحك بأن تتعلّم عندما تتكلم السلطة القضائية أن تغلق فمك وتهتم بأمورك».

وأثارت «رسالة» مخلوف ردود فعل كبيرة على موقع «فيسبوك»، حيث عبّر البعض عن مساندتهم لموقفه فيما يتعلق بـ»وفاة» نقض، غير أن أغلبهم انتقد «هبوط مستوى الحديث» واستعمال عبارات غير لائقة بحق مسؤول سامٍ يمثل الدولة التونسية، مذكّرين بالعبارات التي استخدمها بعض السياسيين والنشطاء في وقت سابق في وصف الرئيس السابق منصف المرزوقي والتي اعتبروا أنها تسيء لهيبة الدولة.

وكان الشاهد اعتبر في خطابه الأخير أمام البرلمان أن لطفي نقض «ليس شهيد نداء تونس فقط، بل لطفي نقض هو شهيد تونس وكل التونسيين»، وهو ما دعا بعض سياسيي المعارضة لاتهامه بالتدخل في عمل القضاء.