﻿سجال باور والجعفري في مجلس الأمن: صراع الأسابيع الأخيرة بين الأسد وأوباما

دمشق ـ «القدس العربي»: الاشتباك الحامي الذي حصل، أول من أمس الإثنين، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بين المندوب السوري بشار الجعفري ونظيرته الأمريكية سامانتا باور، طغى على الهدف من الاجتماع ذاته، هجوم وهجوم مضاد بين باور والجعفري تخلله إسناد روسي من نائب المندوب الروسي في مجلس الأمن، فلاديمير سافرونكوف.

خلال الجلسة، قالت باور إن «الطيران الحربي السوري والروسي نفذا 180 غارة جوية يوم السبت شرقي حلب، وإن الطيران السوري ألقى منشورات تقول للمدنيين شرق حلب (غادروا أو ستموتون)، ليرد الجعفري: «أي نفاق وأي كذب هذا الذي نسمعه، هذا الكلام كذب في كذب، معيب ومخجل. ويؤازره سافرونكوف مخاطباً باور: كفى نفاقاً».

يكشف ذلك عن صراع الأسابيع الأخيرة بين الرئيس السوري بشار الأسد والأمريكي باراك أوباما الذي يستعد للرحيل.

على بُعد خطوات قليلة، يتجهّز الرجل المثير للجدل دونالد ترامب لاستلام مفاتيح البيت الأبيض ومقاليد الرئاسة للسنوات الأربع المقبلة. وفي حملته الانتخابية، قال ترامب «لن أتدخل في سوريا وأقوم بمحاربة الأسد، كل من إيران وروسيا تعملان لصالح الرئيس السوري، ما يعني أن علينا مواجهة كل منهما، وفي الوقت نفسه ينبغي علينا أن نحارب داعش، الذي بدوره يقاتل ضد الأسد». واعتبر في مناسبة أخرى: «المشكلة الرئيسية لا تكمن في الأسد، وإنما في تنظيم داعش».

بعد ذلك تسربت معلومات عن تعيين ترامب للجنرال مايكل فلين مستشاراً لشؤون الأمن القومي. الأخير كان يقود الاستخبارات العسكرية الأمريكية بين عامي 2012 و 2014 واستقال بعد نشوب خلافات بينه وبين فريق أوباما.

فلين، البالغ من العمر 57 اختلف مع إدارة أوباما حول سبل تسوية الوضع في سوريا، وسبق له أن تحدث عن نهوض تنظيمي «جبهة النصرة « و»الدولة» في سوريا، قائلاً إن «ذلك لم يكن مصادفة أو خطأ غير مقصود، بل جاء نتيجة تخطيط مدروس من قبل فريق أوباما».

وإذا جرى رسمياً تعيين فلين مستشاراً لـ ترامب فإنه سيُشير عليه بما لا يخدم ولا يُرضي فصائل المعارضة المسلحة وبقية التنظيمات المتشددة في سورية. وفي المقابل، يتحدث الدبلوماسي الأمريكي المخضرم وعرّاب مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية دينيس روس، عن أن ترامب عندما يتم تنصيبه في كانون/ الثاني يناير المقبل سيدعو لوقف نار في سوريا يمهد لعودة سلطة الأسد بشكل كامل. ويضيف أن التودّد إلى روسيا سيكون جيّدًا من الناحية النظرية إذا كانت العلاقة متبادل.