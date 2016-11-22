﻿استشهاد فلسطيني بزعم محاولة طعن جندي إسرائيلي عند معبر قلنديا

رام الله – «القدس العربي»: استشهد أمس فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عند معبر قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بزعم انه كان يحمل سكينا يلوح بها في اتجاه أحد حراس المعبر. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن الشهيد هو جهاد محمد سعيد خليل (48 عاما) من قرية بيت وزن غرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وحسب الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا سامري فإن «فلسطينيا سار في الممر المخصص للسيارات مما أثار شكوك حارس الأمن» الذي «اقترب منه وطلب منه التعريف عن نفسه وإظهار بطاقة هويته»، على حد قولها. واضافت أن «رجل الأمن رأى أن الفلسطيني يضع إحدى يدية في جيبه وطلب منه إخراج يده من جيبه، لكن الفلسطيني استل سكينا وحاول طعن حارس أمن عدة مرات واشتبك الاثنان وتعاركا، وفي النهاية تمكن الأمن الإسرائيلي من قتله». ووزعت الشرطة الإسرائيلية صورا لسكين قالت إنه كان بحوزته.

وقال أقرباء الشهيد «إنه كان ينوي الذهاب للصلاة في المسجد الأقصى»

وأغلق الجيش الإسرائيلي معبر قلنديا أمام المشاة والسيارات، ومنعهم من الاقتراب من المعبر، ثم فتحه بعد حوالى ساعة.

وقتل 240 فلسطينيا منذ تشرين الأول/ اكتوبر 2015 في إطلاق نار من إسرائيليين وهجمات او محاولات هجوم على إسرائيليين، فيما قتل 36 إسرائيليا وأمريكيان وأردني واريتري وسوداني، وفق حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية.