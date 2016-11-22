﻿حي الوعر الحمصي: النظام يمطره بالصواريخ لتمسّك سكانه ببند الإفراج عن المعتقلين

حمص ـ «القدس العربي»: يشهد حي الوعر في مدينة حمص السورية، قصفاً متواصلاً من النظام الذي يستهدف المدنيين بشكل مباشر، وذلك بعد تمسك الأهالي ببند الإفراج عن المعتقلين، والذين يبلغ عددهم حوالي 8000 معتقل، وفق ما أكد القائد العسكري وأحد أعضاء لجنة التفاوض مع النظام.

وأضاف لـ«القدس العربي»، أن «السبب في ذلك واضح جداً، وهو الضغط على أهالي الوعر للتخلي عن المعتقلين، حيث يقوم بشكل مستمر بقصف الحي بالأسلحة المحرّمة دولياً»، موضحاً أن «النظام يعوّل على الخلافات الداخلية التي قد تحدث نتيجة الضغط الذي يمارسه على الحي، ولكن في حال ثباتنا سيقوم النظام بإخراج عدد من المعتقلين وسينفذ الاتفاق».

وكانت لجنة مشكّلة من أهالي الحي وبعض العسكريين تولت مسؤولية التفاوض مع النظام، حيث يخرجون من الحي لعقد جلسات مفاوضات مغلقة معه.

وحول عملية سير المفاوضات بعد تصعيد النظام، أشار أبو توفيق إلى أن «المفاوضات مجمّدة حالياً ونحن ملتزمون بالتهدئة طالما التزم النظام وميليشياته فيها، إذ أننا نرد على أي اعتداء، وقمنا بالتواصل مع كافة المسؤولين على ملف التفاوض ولكن تبين لنا أن النظام قد أخذ الضوء الأخضر لقطع المفاوضات بهدف الضغط علينا للتخلي عن موضوع المعتقلين، لكننا لم نقبل وشرائح الحي متمسكة بهذا البند، حيث تم إبلاغ جميع الأطراف بذلك».

من جهته، وصف عضو «وكالة حمص الإعلامية»، همام أبو الزين، ما يجري في حي الوعر الحمصي بأنه «أشبه بالكارثة»، مؤكداً أن «النظام يقوم بقصف الحي بشكل متواصل بالصواريخ شديدة الانفجار وقذائف الهاون مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر».

وأوضح أن «الوضع الإنساني في حي الوعر مأساوي للغاية حيث يقضي الأهالي معظم وقتهم في الملاجئ هرباً من القصف، والتي تعاني بدورها من الرطوبة الشديدة وانعدام التهوية والكهرباء، ما يجعلهم يعانون البرد والجوع». وحسب «مركز حمص الإعلامي»، فإن حصيلة قتلى الحملة العسكرية الأخيرة على حي الوعر خلال خمسة أيام، أي منذ 14 وحتى 19 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قد بلغت عشرة أشخاص بينهم طفلان وامرأة، فقد تم توثيق 48 صاروخ فيل سقط على الحي خلال خمسة أيام وأكثر من 80 قذيفة مدفعية و40 قذيفة دبابة، بالإضافة إلى 26 قذيفة نابالم حارقة أسفرت عن أكثر من 75 جريحاً بينهم 20 حالة بتر أطراف، و15 حالة حرق بينهم قتلى.

من جهته، قال المتحدث باسم «مركز حمص الإعلامي» محمد السباعي لـ»القدس العربي» إن «قوات النظام مستمرة في التصعيد العسكري ضد المدنيين في حي الوعر، وذلك عبر استهداف المنازل السكنية بشكل مباشر، بالإضافة إلى استهداف الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية لإعاقة عمل فرق الدفاع المدني في إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المشافي الميداني».

ويسكن حي الوعر أكثر من 15 ألف عائلة معظمهم من مهجري حمص القديمة، وكشف ناشطون أن ضباط روساً هددوا الموظفين في الحي، بإخلاء الوعر بشكل كامل في حال لم يرضخ المقاتلون فيه للخروج، مع التخلي عن بند إخراج المعتقلين.

وكان النظام السوري هجّر منذ شهرين دفعتين من المقاتلين مع عوائلهم من الحي، الذي يعتبر آخر معاقل الثورة في مدينة حمص إلى الشمال السوري، من دون الإفراج عن المعتقلين الذين يعدّهم أهالي الحي الورقة المحظور المساس بها، أو المساومة عليها، مهما كان الثمن.

وتُحاصر قوات النظام حي الوعر منذ أكثر من ثلاثة أعوام، حيث شهد الحي فترة هدوءٍ قصيرة ودخلت إليه مساعدات إنسانية قليلة إضافة لفتح المعابر، وما لبث أن عاد التصعيد العسكري من قبل النظام على الحي وهذه المرة بقصفه الصواريخ والقذائف الحارقة للضغط على المقاتلين والمدنيين داخل الحي للتخلّي عن بند الإفراج عن المعتقلين.