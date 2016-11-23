﻿وزير شرطة الاحتلال يعارض حظر الأذان ونتنياهو يعكف على تعديله

الناصرة – «القدس العربي»: فيما يعكف رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو على تعديل مشروع قانون حظر الأذان كي يضمن موافقة شركاء ائتلافه في الحكم المتدينين، كشف وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان عن معارضته للقانون. وأوضح أردان (الليكود) أن القانون لا داعي له وغير ضروري، ويلفت الى قانون «الضجيج» القائم الذي يجيز تحديد استعمال مكبرات الصوت في المساجد، بيد أن الشرطة اختارت حتى الآن عدم تطبيقه. وتابع اردان «قانون الضجيج الذي تم تشريعه منذ سنوات يشمل الحظر المقترح بقانون» الأذان» فهناك بنود تحظر وتمنع بشكل قاطع النداء أو إسماع الأصوات عبر مكبرات الصوت والمعدات الكهربائية والإلكترونية في الفضاء العام، وكيف بالأحرى في ساعات الليل « .وردا على سؤال عضو الكنيست ياعيل كوهين (المعسكر الصهيوني) حول دور الشرطة وما تقوم به بكل ما يتعلق في تطبيق قانون «الضجيج» قال إن «الشرطة لديها صلاحيات بمنح الأفضليات وتحدد سلم أولويات للقوانين التي سيتم تطبيقها، بالطبع لم تقم بتطبيق قانون «الضجيج» حيث وجهت لقيادات الشرطة انتقادات شديدة اللهجة لعدم قيامها بتطبيق القانون وإسكات الضجيج الصادر عبر مكبرات الصوت في المساجد».

ويواصل ديوان رئيس الحكومة فحص إمكانية تغيير نص «قانون المؤذنين»، بحيث يسري منع استخدام مكبرات الصوت بين الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل وحتى السابعة صباحا – على غرار قانون منع الضجيج، الأمر الذي يمنع المؤذنين من استخدام المكبرات خلال ساعات الليل (عمليا خلال صلاة الفجر) وكذلك بين الساعتين الثانية والرابعة بعد الظهر (وهذا سيمنع استخدام المكبرات خلال صلاة العصر أيضا)، وبالتالي يتم استثناء منع الكنس اليهودية من استخدام المكبرات، خاصة مساء الجمعة حيث تستخدم المكبرات للإعلان عن موعد دخول السبت.

وكانت إسرائيل قد سنت في عام 1992 قانون منع الضجيج خلال هذه الساعات، الذي يحدد «منع أي شخص من تفعيل مكبرات صوت او آليات كهذه بين الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا، وبين الثانية والرابعة بعد الظهر». وأوضح المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، خلال جلسة اللجنة الوزارية في الأسبوع الماضي، بأن القانون المقترح زائد ولا حاجة له. ويعتقد حزبا «البيت اليهودي» و» الليكود « بأنه إذا نص القانون بشكل واضح على أنه لا يسري على تفعيل صافرات دخول السبت، فإن المحكمة العليا ستلغيه لأنه يميز ضد المسلمين. ولذلك يبحثون في ديوان نتنياهو عن حلول يمكن ان تصادق عليها المحكمة العليا. وتقرر في الوقت ذاته تشكيل لجنة من الائتلاف الحكومي لإعداد صيغة يتفق عليها من قبل كافة أحزاب الائتلاف.

وقالت مصادر في الائتلاف الحكومي، أمس لصحيفة «هآرتس» إن ديوان نتنياهو هو الذي يبلور مشروع القانون حاليا، واوضحت :»الكرة موجودة الآن في ملعب نتنياهو وسكرتارية الحكومة. نتنياهو هو الذي سيحسم ما إذا سيتم استثناء صافرات دخول السبت، وكيفية صياغة مشروع القانوني النهائي». وفي سياق ذات صلة، أكد الوزير إردان أن الشرطة ستسمح قريبا لأعضاء الكنيست والوزراء في الحكومة الصعود للحرم القدسي الشريف بعد إغلاقه أمامهم حوالى عام والقيام بجولات ميدانية داخل ساحات المسجد الأقصى. وكشف النقاب عن تغيير الموقف من قبل الأجهزة الأمنية حيال قضية السماح بتجديد الزيارات، مؤكدا أن الشرطة لديها تقييمات مهنية أعدتها من خلال إعادة تقييم الأوضاع، وبالتالي فهي ستغير رأيها وموقفها وستسمح بتجديد الزيارات ودخول الوزراء وأعضاء الكنيست إلى ساحات الأقصى بشروط تحددها مسبقا. وقال الوزير ردا على سؤال عضو الكنيست من الليكود، يهودا غليك حول موعد تجديد الاقتحامات للأقصى: سأقوم بعرض موقف الشرطة هذا على رئيسي الحكومة والكنيست، وفي حال اتخذ أي قرار مغاير فإن الموقف من الزيارات سيتغير.