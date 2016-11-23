﻿تركيا: قانون منع الأذان غير مقبول وإهانة لثقافة وماضي وتاريخ مدينة القدس

رام الله – «القدس العربي»: صوتت اللجنة الثالثة «لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية» التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأُعتمد القرار بأغلبية 170 دولة لصالح القرار ومعارضة 7 دول هي كندا وإسرائيل وجزر المارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو والولايات المتحدة وامتناع 5 دول عن التصويت هي الكاميرون وكوت ديوار وهندوراس وتونغا وانواتو.

ويعيد القرار التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. ويشدد كذلك على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي استنادا إلى قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية وخطة خريطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين.

وعقب التصويت ألقت المستشارة الأولى في بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، نادية رشيد، كلمة أعربت فيها عن شكر وتقدير فلسطين لكافة الدول التي صوتت لصالح القرار مشيدة يالتأييد الساحق له، مؤكدة على أن ذلك يبعث برسالة واضحة إلى إسرائيل السلطة القائمة بالإحتلال بضرورة وقف سياساتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ورفضها لحل الدولتين، وأنه قد حان الوقت لإنهاء الاحتلال كي يحقق الشعب الفلسطيني حريته في دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن هذا التصويت شبه الجماعي لدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كما كان في السنوات السابقة وكذلك التصويت على القرارات الأخرى المتعلقة بقضية فلسطين في اللجان المختلفة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد على أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني في كافة جوانبها بالرغم من الجهود المستميتة من قبل إسرائيل لإحداث تغيير في هذا الموقف الدولي المبدئي والثابت.

في غضون ذلك اعتبرت تركيا مشروع القانون الإسرائيلي الذي يرمي لحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان غير مقبول. وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتلموش للصحافيين: «هذا غير مقبول على الإطلاق». وأضاف وهو أيضا الناطق باسم الحكومة أنه على مدى عقود كان يختلط قرع أجراس الكنائس بالتكبير من المساجد والصلوات في القدس. إن مشروع القانون الاسرائيلي «إهانة لثقافة وماضي وتاريخ القدس».

وكانت لجنة وزارية إسرائيلية قد وافقت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر على مشروع القانون، وهو ما يمهد الطريق لبحثه في الكنيست. لكن وزير الصحة الإسرائيلي ياكوف ليتسمان عضو أحد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف الحكومي قدم طعنا ما عرقل النظر في النص وذلك لخوفه من إمكانية أن يؤدي هذا القانون الى حظر الصافرات التي تعلن بدء السبت اليهودي.

ومشروع القانون الذي يشمل نظريا كل أماكن العبادة يستهدف بشكل خاص المساجد. وأثار غضبا عارما لدى المسلمين، فيما اتهمت المنظمة غير الحكومية «المعهد الاسرائيلي للديمقراطية» اليمين باستغلال المسألة لغايات سياسية.

ويشكل العرب نحو 17,5% من سكان إسرائيل وغالبيتهم من المسلمين الذين يتهمون الغالبية اليهودية بالتمييز ضدهم وسيطبق النص في حال اعتماده أيضا على القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها وحيث يقيم أكثر من 300 ألف فلسطيني.