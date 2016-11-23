إدارة ترامب: ليست لاسامية بل مؤيدة لإسرائيل
صحف عبرية
يمكن أن يكون لفوز ترامب تأثير دراماتيكي على إسرائيل. الحديث يدور هنا عن وضع غير مسبوق تقريبا، حيث ستحظى إسرائيل بتأييد الرئيس الجديد والكونغرس ايضا. حب ترامب لإسرائيل كبير، ومرشحه لمنصب نائب الرئيس هو مسيحي صهيوني. فهو يعتبر إسرائيل الحليفة الاكبر للولايات المتحدة، وقد قال إنه لا يعارض البناء في الكتل الاستيطانية وفي القدس.
ترامب طلب من الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وهو يعارض أي اتفاق مفروض على الاطراف. والأهم أنه يعارض انتقادات الرئيس اوباما لإسرائيل بسبب عدم التقدم في المسيرة السياسية والمقارنة التي يجريها الرئيس اوباما بين إسرائيل والفلسطينيين.
ترامب أعلن عن تأييده لحل الدولتين لشعبين. وخلافا لأوباما، يقول إن اتفاق كهذا يجب أن يشمل حدود ناجعة وضمانات أمنية لإسرائيل.
وبسبب ذلك فإن تصريحات رجال اليمين، ولا سيما نفتالي بينيت، حول ضم مناطق هي تصريحات غير مسؤولة وغير مفيدة. من الافضل العمل بدبلوماسية وسرية أمام ترامب الذي وجه دعوة لبنيامين نتنياهو للالتقاء معه.
كثيرون في الجالية اليهودية في أمريكا ردوا بهستيريا على انتخاب ترامب. وبعض قادة هذه الجالية استخدموا مسائل يهودية كأداة سياسية. مثلا جونثان غرينبلات الذي يترأس محاربة التشهير ضد اليهود، والذي انتقد ترامب على رفضه استنكار اعضاء في «كاف كلوكاس كلان» بسبب تأييدهم له. وفعليا، بفضل الهستيريا التي قادتها جمعية مناهضة التشهير، فاز لاساميون مثل ديفيد ديوك بالحصول على التغطية الإعلامية.
إن من ينتقدون ترامب بشكل متشدد، لا يعتقدون أن له علاقة يمكن مقارنتها بعلاقة اوباما مع الداعية جارمي اريت. ورغم ذلك، ما زالوا يستمرون في التشهير. الجمعية ضد التشهير أخذت هذا الانتقاد إلى مستويات غير مسبوقة عندما اشتكت من استخدام ترامب للنجمة التي تشبه نجمة داود، وكذلك اقواله السلبية ضد جورج سوروس وبنكيين دوليين يقومون بدعم البرنامج اليومي اللاسامي.
ايضا وبدون أدلة اتهت الجمعية المستشار الاستراتيجي لترامب، ستيف بانون، باللاسامية وتأييد الطبقات التي تتحدث عن تفوق العرق الابيض.
المفارقة هي أنه في الوقت الذي ستدخل فيه الادارة الاكثر تأييدا لإسرائيل في التاريخ إلى البيت الابيض، فإن أجزاء واسعة من الجالية الأمريكية اليهودية تعتبرها ادارة لاسامية. وبعض الجاليات بالغت وأقامت الصلوات، وأحد الحاخامات قارن بين انتصار ترامب وبين صعود النازية. ولحسن الحظ أن بعض المنظمات اليهودية الأساسية مثل لجنة الرؤساء وايباك واللجنة اليهودية الأمريكية، رفضت الانجرار إلى هذه الحملة الحزبية المخطط لها.
المزيد والمزيد من اليهود لا يضعون إسرائيل ضمن أولوياتهم. وقد استبدلوا ولاءهم الديني بالموقف الليبرالي الذي ليس له جوهر يهودي. ويتوقع أن يبتعدوا أكثر عن إسرائيل، في الوقت الذي يحاولون فيه الاندماج في اوساط اصدقائهم الليبراليين. ولحسن حظنا، مقابل هؤلاء الاشخاص هناك تأييد متزايد من قبل اليهود والمسيحيين للدولة اليهودية، الأمر الذي يعوض خسارة تأييد اليسار اليهودي.
ايزي لبلار
إسرائيل اليوم 22/11/2016
صحف عبرية
تذكروا فى تعليقاتى انا الوحيد الذى تحمس لفوز ترامب وابين ليس صحيح انه خطر على الاسامية الكيان الصهيونى اول اللاساميين فعلا اما انه خطر على تسلط امبراطورية المال الصهيونى على العالم والدول والشعوب فذلك الاكيد ولا شك فيه قلت سابقا واقول ان الرجل تاجر وخائض فعال فى سوق التجارة وصراع الشركات فى الولايات المتحدة وهو سوق مجال يصول الصهاينة ويجولون فترامب ممكن انه الامريكى الوحيد الذى يفهم الصهاينة وكيفية التعامل معهم وفى اجتماع اخير ضمه ومقربيه الكل رفع اشار الكف تعلو 0 هاى ترامب0 وذلك يذكر بزعيم قبله استعملها وكان بحرب عالمية واكتشف ان جماعته يهربون اموال المانيا لاعدائها0 1- ترامب وعد بحملته ان يعيد عظمة امريكيا بعد ان عمل الصهاينة منها لعبة اطفال واضحوكة 2- وعد ترامب بمعالجة الفقر والبطالة واعادة الانتاج الامريكى لسابق عهده 3 وعد ترامب لتخليص امريكا من ترليونات الديون لبنك روتشيلد الصهيونى وما يدعى البنك الدولى4 – ترامب وعد بحملته ان تكون امريكا اولا وليس كمن سبقه من الؤساء تل ابيب اولا5- لقد قرف العالم والامريكى بالخصوص تسلط وتعنت وصلف نتياهو وهو يجتمع مع رئيس امريكا اوباما وهو يجلس مع نتياهو كطفل الروضة امام معلم متسلط6- ترامب فاز بامواله الخاصة بحملته ولم يكن اسير دعم الصهاينة كغيره فقد وعدوا هيلرى قبل 4 سنوات ان تفوز بانتخابات 2016 ووضعوا كل وزنهم معها لتفوز الا ان الحقيقة تفوز فترامب ولا احد اقل من ترامب وضع العالم السياسى يحتاج من تخلص من هيمنة امبراطورية المال الصهيونى الذى اسقط السلطنة التركية والمانيا وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفيتى واليوم الغرب كله لصالح امبراطوريتهم ولن تكون الصين وشرق اسيا اذكى من الاوربيون والغرب 0 وتأكيد على نظرتى خروج مظاهرات وعنف الى الشوارع بعد اعلان فوزه وبدأت الحملات ضده لم تعهدها امريكا بعد اى انتخابات ما يذكر بالمشاكل الداخلية التى تنبهت لاردوجان عندما اتخذ موقف فى مؤتمر ضم بيرس الصهيونى فبعد ساعات بدات تفجيرات فى السواحل التركية وقامت قيامة الاكراد والارمن وغيرها حتى اصبح كرسيه يرقص فترامب سيواجه اكبر امبطورية كونية وهى امبراطورية المال الصهيونى ويحاولون اليوم تحريك اعداء له غيرهم ليصطدم بهم كالمسلمين والاقليات والسلام على من اتبع الهدى
سر مهم حول الصهيونية واليهودية فهناك شئ يجب على العالم ان يفهمه وهو شعور اليهودى وتصرفه على ان اليهودية ليست دين فقط 0 من مقولة 0 يا بنى اسرائيل انا فضلناكم على العالمين 0 وتمسكهم بهذه وتعاملهم على اساسها ما جلب لهم بالفعل كل مصائبهم فقد كانت السبب فى خراب هيكلهم الاول والثانى وسبب فى قتلهم ومحاربتهم للأنبياء الذين لم يوافقوهم فهم المغلوط للدين فالله تعلى قالها لاناس اتقياء صالحين عابدين له وغير عاصين له ولانبيائه فبن يامين نتنياهو الى اليوم يعتقد انه كبنيامين اخا يوسف لابويه فذاك عابد صالح وهذا قاتل مجرم ومراوغ فالدين عبادة وليس قومية ودم وجنس ولون كما يدعى الصهاينة فمن اليهود من عاش فى بلاد غلب انتمائه القومى والوطنى على دينه ومنهم الى اليوم انتمائه لدينه غلب انتمائه الوطنى ومن هنا نبعت فكرة نتياهو 0 بيهودية الدولة0 فاكبر الاخطاء والمغالطات تثبت فشل الصهيونية بها وهو اذا مررت اليوم بحى بتل ابيب تحسبك ببغداد غناءا ولغة وموسيقى واكلا وشرابا وتمر بحى اخر تحسبك باديس ابابا واخر موسكو واخر بون او باريس اولندن او نيويورك والواقع يقول انهم عدة شعوب يدينون باليهودية ولن يكونوا شعب واحد لو وقف كل العالم على رأسه لأن اليهودى المغربى او اليمنى لو قدمت له طبق الاشكنازى المفضل 0 الجفيلدع فيش0 اى السمك المطبوخ والمبرد يقذفه الى السماء ولا يذوقه ولو تحت تهديد السلاح فكل له ذوقه وطعمه وموسيقاه وزواجه فى كل شئ يختلفون وترى حتى اليوم فى بيونهم يتكلمون لغة اوطانهم الام وغالبيتهم يحتفظون بعدة جوازات سفر والسلام على من اتبع الهدى0
ويرد الله تعلى على الصهاينة وذلك منذ 1400 عام فى قرأننا الكريم 0 قال انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين0 فذلك رد على المفضلين والمختارين والضالين من امتنا الذين يعتقدون ان الدين ذرية وسلالة وعترة وجنس ودم ولون حيث حرص بعدة امثلة ان الانبياء انفسهم لهم اخطاء ومنهم من قتل وغفر الله له0 فوكزه فقضى عليه 0 ونبينا عليه الصلاة والسلام 0 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر0 و ما انا الابشر مثلكم0 وابن نوح وابا ابراهيم وعم رسولنا صلعم الا امثلة يبين بها الله ان الانسان محاسب بعمله 0 ولا تزر وازرة وزر اخرى0فادين عبادة الله وتقواه وليس قومية والسلام على من اتبع الهدى 0 وليس الضلال والعمى