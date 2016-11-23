﻿الأحزاب المغربية تواصل تبادل الاتهامات حول مسؤولية تعثّر تشكيل الحكومة

الرباط – «القدس العربي» : مازالت الاحزاب المغربية تتبادل الاتهامات حول مسؤولية «المأزق» الذي تعيشه البلاد بسبب تعثر تشكيل الحكومة وكل منها متمسك بموقفه، ان كان مستتراً او معلناً، مبرراً موقفه بـ«مرجعية» دستورية في ظل «اسفاف» ملموس من الذين يقدمون انفسم او يقدمون كـ«خبراء» دستوريين او «محللين» سياسيين الذين كثر عددهم خلال هذه الايام، فيما الانتظار، مازال سيد الموقف، انتظار عودة الملك محمد السادس من جولته الافريقية، التي لم يعرف موعدها حتى الان.

وانتظار عودة الملك من جولته ليست فقط مرتبطة بعاهل البلاد شخصياً ودوره الدستوري في تنصيب الحكومة التي كلف بتشكيلها يوم 10 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، عبد الاله بن كيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية الفائز بالمرتبة الاولى (125 مقعداً) بتشريعيات السابع من الشهر نفسه، بل مرتبطة، واساساً، بعودة عزيز اخنوش، وزير الفلاحة ورئيس التجمع الوطني للاحرار، الذي يرافق الملك في جولته.

وتحمل اوساط حزب العدالة والتنمية، والاحزاب التي قررت المشاركة بحكومة بن كيران، مسؤولية المأزق «البلوكاج» الى اخنوش الذي كلف برئاسة التجمع يوم 29 تشرين الاول/ اكتوبر ليتقدم بشروط غير مناسبة من حزب فائز بالمرتبة الرابعة (37 مقعداً)، الا اذا كان «محركاً» من اياد خفية تهدف الضغط على بن كيران وسلبه «صلاحياته».

شروط اخنوش التي لم ينفها، بدأت باستبعاد حزب الاستقلال (المرتبة الثانية 46 مقعداً) من الحكومة والحاق الاتحاد الدستوري (14 مقعداً) وايضاً تدبير الملفات الاقتصادية، ولقيت هذه الشروط رفضاً من الاطراف الاخرى، رغم ان الحركة الشعبية (26 مقعداً) ربطت مشاركتها باخنوش وضمناً كان هذا موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (20 مقعداً).

ولأن عبد الاله بن كيران (ادرك) معنى شروط اخنوش ولانه يرفضها وفي الوقت نفسه يريد اخنوش شريكاً في حكومته، لانه يعرف رغبة المراجع العليا في هذه المشاركة، وجد نفسه في مأزق ملتزماً بموقفه الرافض للشروط ومتمسكاً بحزب الاستقلال، منتظراً ادراك اخنوش ومن وراءه مخاطر شروطهم التي سيؤدي التمسك بها الى اعلانه فشله في تشكيل الحكومة او كما يقول اعادة المفاتيح للملك مما يعني دون أي «فذلكة» دستورية الذهاب الى انتخابات جديدة وهو ما لا تتحمله الاوضاع الاقتصادية بالبلاد والتي ستؤدي في اغلب الاحيان الى عودة العدالة والتنمية الى المرتبة الاولى مع ارتفاع في عدد مقاعده.

زعماء الأحزاب الثلاثة التي قررت المشاركة في الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران وهي حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية بالاضافة لحزب العدالة والتنمية عقدوا في بيت بن كيران، على خلفية حالة «البلوكاج» التي تعرفها مشاورات تشكيل الحكومة الثانية بعد دستور 2011 لقاء «استشارياً جاء بعد توقف المشاورات نتيجة لمواقف الأحزاب الأخرى» في الوقت الذي وصلت فيه مشاورات تشكيل الحكومة إلى الباب المسدود.

وقالت اوساط حزبية أن بن كيران اطلع حميد شباط ونبيل بن عبد الله على آخر تطورات مشاورات تشكيل الحكومة وتصلب موقف أخنوش تجاه مشاركة حزب الاستقلال وأن اللقاء عرف نقاشاً سياسياً بالأساس، وما يجب عمله في المرحلة الراهنة بعد تعثر الجولة الأولى للمشاورات.

وحسب الاوساط نفسها فان بن كيران، جدد أنه لن يتخلى عن حزب الاستقلال، معتبراً التحالف الحالي بمثابة النواة الأساسية لتشكيل الحكومة وأكد كل من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفضهما للدعوات التي أطلقها البعض من أجل تعيين رئيس حكومة آخر، بدل بن كيران لتجاوز حالة «البلوكاج» مشددين على ضرورة احترام الدستور والإرادة الشعبية.

واعرب زعيما حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية عن غضبهما من فكرة تعيين شخص آخر غير عبد الإله بن كيران، والشروط التي توضع اليوم أمامه هي «نوع من الاستعمار الجديد» ولأن «الانتخابات مكلفة، تتضح اهداف المطالب بتعيين شخص آخر»، أي أن «المقصود من التعطيل هو بن كيران؛ وذلك عبر دفعه إلى القبول بجميع الشروط لتشكيل الحكومة أو الانسحاب ليترك المجال لشخص آخر».

وأكد زعماء الأحزاب الثلاثة على ضرورة إنهاء حالة «البلوكاج» عبر التوافق، داعين الأطراف الأخرى إلى تحمل مسؤوليتها، وتسهيل عملية تشكيل الحكومة واذا كان «لا يمكن تشكيل الحكومة في غياب الملك الذي يوجد خارج أرض الوطن» الا أن «الفكرة المركزية بالنسبة للأمناء العامين ال3 هي تشكيل الحكومة وان الانتخابات ستكون هي الحل الأخير في حال الفشل في تشكيل الحكومة».

ونقل عن المصادر نفسها أن الزعماء الثلاثة أكدوا على ضرورة التوافق في ظل ما يحفظ توازنات البلاد، ومن ضمنها صلاحيات رئيس الحكومة «حالياً لا نفكر في حل غير تشكيل الحكومة، ويمكن التفكير في جميع الحلول بعد ذلك» ويرتقب أن يتم عقد لقاء لقيادات الأحزاب الثلاثة، لكن ليس الآن؛ لأنه لا داعي لاشتداد المواقف، ولا بد من «التريث قليلاً؛ لأن هدفنا هو تجاوز حالة البلوكاج الحالية عبر تشكيل الحكومة».

واكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية انه تفاعلاً منه مع حالة «الانحباس» الذي تمر منه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وبروز بعض التحليلات المخالفة للدستور والمعارِضة لأصوات الناخبين، على الضرورة الأكيدة والحاجة الملحة لمنهجية التوافق البناء، القائم على التقيد المطلق بمقتضيات الدستور الذي لا يتحمل، قانونياً، أي مقاربة تحريفية لأحكامه، كما لا يتحمل، سياسياً، أي تعامل يتنكر للإرادة الشعبية وللخيارات الواضحة للناخبات والناخبين خلال استحقاق 7 تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، ولا يتحمل، مؤسساتياً، القفز على انتصار المؤسسة الملكية للمنهجية الدستورية السليمة، والقاضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب طبقاً للفصل 47 من الدستور.

وعبَّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له عن «رفضه لكل الخيارات الأخرى التي تُروج لها بعض الأوساط، من قبيل الإفتاء بإسناد رئاسة الحكومة إلى حزب آخر غير الحزب المتصدر للانتخابات، في تعارض مع روح ونص الدستور، أو محاولة فرض مقاربة الإقصاء والتشنج والصراع، بما لا يتوافق مع النموذج السياسي المغربي الرصين، الذي نحن جميعاً مؤتمنون على تحصينه وتطويره توطيداً لسلامة الوطن وضماناً لرقيه الاقتصادي والاجتماعي».

ودعا الحزب إلى تيسير مهمة رئيس الحكومة المعين لتشكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بأحزاب ملتزمة وبطاقات كفأة، على أساس برنامج واضح المعالم، بما من شأنه، أن يُمَكن بلادنا من مواصلة نهج الإصلاح والدمقرطة والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار، حيث أنه «ليس هناك أمام بلادنا خيار آخر غير تفعيل الاختيار الديمقراطي، كأحد ثوابت الأمة الجامعة».

وأعلن الحزب الحليف الوفي للعدالة والتنمية مواصلته، «بوعي ومسؤولية وروح وطنية صادقة، مساعيه وجهوده الهادفة إلى توفير المقاربة الإيجابية والبناءة والتوافقية التي تمكن بلادنا من تجاوز الوضع الحالي والشروع في إعطاء نفس جديد للتجربة الديمقراطية المغربية وللمسار الإصلاحي والتنموي لبلادنا».