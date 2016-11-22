أوباما يكسب معجباً جديداً: دونالد ترامب

واشنطن- رويترز- أصبح لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما معجب جديد: دونالد ترامب.

فبعد انتقاده أوباما لشهور ووصفه له بأنه زعيم فاشل غير مؤهل للرئاسة وجد الرئيس الجمهوري المنتخب ترامب اليوم الثلاثاء كلمات ألطف للحديث عن الرجل الذي سيخلفه في البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز″ “لم أكن أعرف ما إذا كنت سأحبه. ربما اعتقدت أنني لن أحبه.. لكني فعلت. استمعت به كثيراً في واقع الأمر”.

والتقى أوباما -وهو ديمقراطي- مع ترامب في المكتب البيضاوي في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني بعد يومين من الانتخابات الرئاسية. وأبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست الصحفيين أن الرجلين تحدثا مجدداً بعد ذلك مشيراً إلى التزام أوباما بانتقال سلس للسلطة. لكنه لم يخض في التفاصيل.

وقال ترامب لنيويورك تايمز “عقدت اجتماعاً رائعاً مع الرئيس أوباما. أحببته كثيراً في حقيقة الأمر”.

وأوضح أوباما، الذي شن هجوماً شديداً على ترامب خلال دعوته للتصويت لصالح الديمقراطية هيلاري كلينتون أنه نحى مرارة الحملة الانتخابية جانباً لضمان انتقال سلس للسلطة ولحماية أحد دعائم الديمقراطية الأمريكية.

وأبلغ ترامب الصحيفة أن أوباما تحدث معه بشأن ما يعتبرها أكبر المشكلات التي تواجه البلاد.

وبدا ترامب الذي تعهد بإلغاء عدد من المبادرات التي نفذها أوباما تصالحياً تجاه الرئيس الذي شكك طويلاً في جنسيته الأمريكية.

وقال ترامب عن أوباما، وفقا للصحيفة، “قال أشياء لطيفة للغاية بعد الاجتماع وقلت أشياء لطيفة جداً عنه”.