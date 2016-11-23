﻿أهالي النوبة يصعّدون ضد الحكومة المصرية لاستعادة أراضيهم القديمة

القاهرة ـ «القدس العربي»: واصل أمس الثلاثاء ولليوم الرابع على التوالي مئات النوبيين المشاركين في قافلة العودة النوبية التي كانت في طريقها إلى قريتي «توشكى» و«خور قندي» الواقعتين ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتجاجاً على طرح أراضي القرى النوبية للاستثمار ضمن المشروع، اعتصامهم على طريق أسوان ـ أبوسمبل السياحي، جنوب مدينة أسوان.

وأكد المعتصمون أنهم مستمرون في اعتصامهم لحين تلبية مطالبهم، والقيام بعملية اعتصام وإغلاق طرق مطالبين بأحقيتهم في تنمية هذه الأراضي.

وكان العشرات من المواطنين قد سارعوا إلى قطع طريق «أبو سمبل ـ أسوان» السبت الماضي، احتجاجا على اعتراض قوات الأمن قافلتهم، التي نظموها للمرة الثانية، متوجهين إلى منطقتي توشكى وخور قندي، وخلال تظاهراتهم رفع المشاركون شعارات ولافتات، نددوا فيها بالاتجاه الحكومي لبيع «أرضهم التاريخية» بالمزاد العلني، ودونوا على اللافتات المرفوعة شعارات «توشكى نوبية ـ النوبة ليست للبيع ـ على الدولة احترام المادة 236 من الدستور». وأصدرت القافلة بيانا، طالبت فيه برفع طرح أراضي خورقند من كراسات الشروط المطروحة للمزاد العلني، وإعطاء الأولوية لتمليك باقي أراضي مشروع توشكي لشباب الخريجين من أبناء محافظة أسوان، كما طالب البيان بسرعة ترسيم حدود القرى النوبية.

وهدد مجدي حجازي، محافظ أسوان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «بتوقيت مصر» المذاع عبر فضائية «التلفزيون العربي»، أهالي النوبة المعتصمين احتجاجا منهم على بيع أراضيهم، قائلاً: «لو متمش فض الاعتصام سنلجأ للقوة».

وأوضح أن رئيس الوزراء أكد أنه حال وجود أرض «خور قندي» داخل أراضي النوبة فستطرح لأبنائها.

وأشار إلى أنه حال رفض النوبيين فض اعتصامهم سلميًا، سيضطر إلى فضه بالقوة، حرصًا على عدم تعطيل مصالح المواطنين.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن الحكومة حريصة على أن تكون الأولوية لأهل النوبة في الحصول على أراض واقعة في منطقة النوبة القديمة في أقصى جنوب مصر ضمن مشروع ضخم تنفذه الحكومة لاستصلاح الأراضي.

وأكد عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة» المُذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن أرض «خور قندي» التي تسببت بأزمة النوبة الحالية هى أرض نوبية بالوثائق.

وأضاف «قمنا بإجراء عدة مقابلات مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لبحث الأزمة، وتوصلنا إلى قرار وهو أن أرض «خور قندي»، ستخرج من الريف المصري، ولن تبقى بالمزاد، بينما هي أرض نوبية بالوثائق والأولوية المطلقة لأهل النوبة».

وناشد النائب البرلماني محمد سليم، عضو مجلس النواب في دائرة « كوم إمبو»، أهل النوبة الشرفاء وطالبهم بعدم قطع الطريق، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدرهم وتقدر حقوقهم.

وقال «يا شباب النوبة أثق بوطنيتكم ولكم مطالب مشروعة ونص عليها الدستور في المادة 236، وهذا حقهم وأنا سوف أسافر كي أتحدث معكم ولكن لا داعي لقطع الطرق».

وقال عبد الصبور حسب الله، الناشط النوبي وعضو لجنة المتابعة النوبية، إن الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأحداث التي تشهدها النوبة هي نفس الطريقة القديمة التي لم تأت بنتائج إيجابية في المشكلات السابقة، مضيفا أن إدارة الدولة للأزمة حاليا غير مرحب بها لأنها تدير الأزمة بالمسكنات دون قرار حقيقي على أرض الواقع ينزع الفتيل.

وأكد أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية وإعادة الشباب المعتصمين إلى منازلهم هو قرار جمهوري يسمح بأحقية النوبيين لأراضيهم.

وعلق المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فسبوك»، على الأزمة قائلا: «حق أهل النوبة في أرضهم يهدده التجار بدولاراتهم، والسلطة الجشعة تتواطأ ضد أصحاب الحق لصالح أصحاب المال».

وقال الإعلامي أحمد موسي، خلال تقديمه حلقة أمس من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»،إن القوات المسلحة لديها استراتيجية في التفاوض مع أهل النوبة لفتح طريق أبو سمبل، حيث أنهم معتصمون منذ عدة أيام. وأكد أن «أهل النوبة يطالبون بصدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأحقيتهم بالعودة إلى أراضيهم مرة أخرى».

وأوضح أن محافظات الصعيد تعاني من نقص الاستثمارات لذلك فهي طاردة للعمالة، ويأتي أبناؤها للقاهرة للبحث عن وظائف للعمل، منوها إلى أن الدستور حافظ علي حقوق اهل النوبة، مؤكدًا احقيتهم العودة الي وطنهم. وناشد موسي أهل النوبة فتح طريق أبو سمبل أمام حركة السياحة.

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «الحل العملي والعادل لمشكلة أراضي النوبة الزراعية من الـ1.5 مليون فدان هو قصر توزيع هذه الأراضي على أهل النوبة مع توفير التمويل اللازم لهم».

وكانت دراسة صدرت عام 2010 عن لجنة المتابعة المنبثقة من الهيئات النوبية في الإسكندرية، قد لخصت المطالب النوبية في أربعة، هي: تنفيذ حق العودة للنوبيين إلى موطنهم الأصلي حسبما نصت عليها بيانات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب القديمة والتي تم التصديق عليها دستوريا، وإعادة فتح الملف الخاص بالتعويضات النوبية المجحفة، ومعاملة النوبيين معاملة الأولى بالرعاية سواء في المخصصات المالية أو العينية، والاهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبي في وسائل الإعلام المختلفة. وتنص المادة (236) في الدستور الحالي على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات، تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».