«البنيان المرصوص»: المتبقون من تنظيم «الدولة» في سرت 50 مقاتلاً
عثرت على غرفة اتصالات كانت تستخدم للتواصل بين عناصر التنظيم وعلى أكثر من 10 جثث
ليبيا – وكالات: عثرت قوات «البنيان المرصوص» وأفراد سرية الهندسة العسكرية التابعة لها، الثلاثاء، على غرفة اتصالات تتبع تنظيم الدولة الاسلامية، كانت تستخدم للتواصل بين عناصر التنظيم خلال الحرب.
وأفادت مصادر تابعة لقوات البنيان المرصوص، بأنه أثناء عمليات مسح وتمشيط عدد من المنازل المسيطر عليها في حي الجيزة البحرية بسرت، عُثر على الغرفة المذكورة. وأوضحت المصادر لموقع «بوابة الوسط» الالكتروني الاخباري، أنه عُثر داخل الغرفة على سيف كان يستخدمه قادة التنظيم في عمليات قتل أبناء المدينة من المدنيين والعسكريين، والذين بلغ عددهم 34 شخصًا.
وقال مصدر من المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص، الموالية للمجلس الرئاسي في العاصمة الليبية طرابلس، إن قواتهم عثرت، الثلاثاء، على عشر جثث على الأقل، في احد المنازل في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس).وأوضح ذات المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «قوات البنيان المرصوص أثناء تقدمها، الثلاثاء سيطرت على عدد من المنازل بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش». وأضاف أن قواتهم «وجدت في أحد البيوت، الذي تمت السيطرة عليه، عددا من الجثث، يرجح أنها لعناصر من التنظيم». وقال المصدر: «المرجح لدينا، أن هذا البيت استعمله التنظيم، لوضع جثث قتلاه، الذين لقوا مصرعهم في المواجهات مع قوات البنيان المرصوص».
وقال أحد قيادات قوات «البنيان المرصوص»، الموالية للمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» في العاصمة الليبية طرابلس، إن عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي «لم يتبق منهم سوى نحو 50 مقاتلا يتحصنون بمنطقة صغيرة» في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت، شمال وسط ليبيا.
المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، أوضح أن معظم قيادات التنظيم العسكرية والتنظيمية قُتلت، والأمير الحالي يمني (لم يكشف هويته)، وأن قوات البنيان المرصوص تقوم باستنزاف ذخيرتهم لتفادي مزيد من الخسائر البشرية. وأضاف: «عسكرياً معركة سرت محسومة، لكن هناك عدداً من المعوقات للحسم النهائي للعمليات العسكرية أبرزها؛ تواجد نساء وأطفال في الأماكن نفسها التي يتحصن فيها عناصر داعش».
وتابع: «مسافة الاشتباكات الآن صغيرة جدا ولا تتجاوز أمتارا بين قواتنا وعناصر داعش، وعندما تصبح الاشتباكات بهذه المسافة ليس هناك دور للطيران».وتتقدم قوات البنيان المرصوص في الجيزة البحرية ببطء لتفادي هجمات قد تنفذها عناصر التنظيم ضدهم عبر الأحزمة الناسفة والتفجيرات الانتحارية.وفي هذا الصدد، قال القيادي في قوات «البنيان المرصوص»: «نعمل على حسم المعركة بأقل الخسائر البشرية».
وأضاف: «هناك معوق آخر أمامنا، وهو أن ما تبقى من عناصر التنظيم قرروا التحصن مع عائلاتهم في عدد من البيوت في منطقة الجيزة البحرية».وتابع: «هم الآن يقاتلوننا من بيوت يتحصنون فيها ومعهم أطفال ونساء، وجنودنا عندما يتقدمون يسمعون بكاء الأطفال وصراخ النساء وهذا الأمر يعيق تقدمنا».
وحول المدى الزمني المتوقع للحسم العسكري في سرت، قال المصدر ذاته: «نحن الآن نعمل على استنزاف ذخيرة عناصر التنظيم لتفادي الخسائر في الأرواح البشرية، ولكن المعركة اقتربت من الحسم العسكري»، دون أن يعطي تاريخًا متوقعاً.
وتابع: «ما تبقى من عناصر التنظيم محاصرون الآن؛ فجل قياداتهم العسكرية والتنظيمية قتلت، والأمير الحالي الذي يقودهم يمني، والعناصر المتبقية منهكة ومحاصرة وتعاني من الارتباك». ومنذ أيار/ مايو 2016، تتواصل عمليات قوات «البنيان المرصوص» العسكرية لاستعادة سرت، التي يتمركز فيها مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية منذ 2015، مستغلين حالة الفوضى الأمنية والسياسية التي تعانيها البلاد منذ سنوات.
وقدرت تقارير غربية عدة عدد عناصر التنظيم في سرت قبل انطلاق عملية البنيان المرصوص، بما يتراوح بين 5 و8 آلاف مسلح. ورجحت مصادر أمريكية وغربية فرار المئات منهم من المعارك في سرت، باتجاه تونس والجنوب الليبي، ولم تستبعد انتقالهم إلى دول الجوار على غرار النيجر والجزائر ومصر.
ومع حلول أيلول / سبتمبر الماضي، تمكنت هذه القوات من استعادة معظم مناطق وأحياء سرت، بينما انسحب مسلحو التنظيم إلى مساحة محدودة للغاية، في منطقة الجيزة البحرية، داخل المدينة.
عثرت على غرفة اتصالات كانت تستخدم للتواصل بين عناصر التنظيم وعلى أكثر من 10 جثث