﻿«البنيان المرصوص»: المتبقون من تنظيم «الدولة» في سرت 50 مقاتلاً

ليبيا – وكالات: عثرت قوات «البنيان المرصوص» وأفراد سرية الهندسة العسكرية التابعة لها، الثلاثاء، على غرفة اتصالات تتبع تنظيم ‏الدولة الاسلامية، كانت تستخدم للتواصل بين عناصر التنظيم خلال الحرب.‏

وأفادت مصادر تابعة لقوات البنيان المرصوص، بأنه أثناء عمليات مسح وتمشيط عدد من المنازل المسيطر عليها في حي ‏الجيزة البحرية بسرت، عُثر على الغرفة المذكورة. ‏وأوضحت المصادر لموقع «بوابة الوسط» الالكتروني الاخباري، أنه عُثر داخل الغرفة على سيف كان يستخدمه قادة التنظيم ‏في عمليات قتل أبناء المدينة من المدنيين والعسكريين، والذين بلغ عددهم 34 شخصًا.‏

وقال مصدر من المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص، الموالية للمجلس الرئاسي في العاصمة الليبية طرابلس، إن ‏قواتهم عثرت، الثلاثاء، على عشر جثث على الأقل، في احد المنازل في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت (450 كلم ‏شرق طرابلس).وأوضح ذات المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «قوات البنيان المرصوص أثناء تقدمها، الثلاثاء ‏سيطرت على عدد من المنازل بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش». وأضاف أن قواتهم «وجدت في أحد البيوت، الذي ‏تمت السيطرة عليه، عددا من الجثث، يرجح أنها لعناصر من التنظيم».‏ وقال المصدر: «المرجح لدينا، أن هذا البيت استعمله التنظيم، لوضع جثث قتلاه، الذين لقوا مصرعهم في المواجهات ‏مع قوات البنيان المرصوص».‏

وقال أحد قيادات قوات «البنيان المرصوص»، الموالية للمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» في العاصمة الليبية ‏طرابلس، إن عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي «لم يتبق منهم سوى نحو 50 مقاتلا يتحصنون بمنطقة صغيرة» في ‏منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت، شمال وسط ليبيا. ‏

المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، أوضح أن معظم قيادات التنظيم العسكرية والتنظيمية قُتلت، ‏والأمير الحالي يمني (لم يكشف هويته)، وأن قوات البنيان المرصوص تقوم باستنزاف ذخيرتهم لتفادي مزيد من الخسائر ‏البشرية. وأضاف: «عسكرياً معركة سرت محسومة، لكن هناك عدداً من المعوقات للحسم النهائي للعمليات العسكرية أبرزها؛ ‏تواجد نساء وأطفال في الأماكن نفسها التي يتحصن فيها عناصر داعش».‏

وتابع: «مسافة الاشتباكات الآن صغيرة جدا ولا تتجاوز أمتارا بين قواتنا وعناصر داعش، وعندما تصبح الاشتباكات بهذه ‏المسافة ليس هناك دور للطيران».‏وتتقدم قوات البنيان المرصوص في الجيزة البحرية ببطء لتفادي هجمات قد تنفذها عناصر التنظيم ضدهم عبر الأحزمة ‏الناسفة والتفجيرات الانتحارية.وفي هذا الصدد، قال القيادي في قوات «البنيان المرصوص»: «نعمل على حسم المعركة بأقل ‏الخسائر البشرية».‏

وأضاف: «هناك معوق آخر أمامنا، وهو أن ما تبقى من عناصر التنظيم قرروا التحصن مع عائلاتهم في عدد من البيوت في ‏منطقة الجيزة البحرية».وتابع: «هم الآن يقاتلوننا من بيوت يتحصنون فيها ومعهم أطفال ونساء، وجنودنا عندما يتقدمون ‏يسمعون بكاء الأطفال وصراخ النساء وهذا الأمر يعيق تقدمنا».‏

وحول المدى الزمني المتوقع للحسم العسكري في سرت، قال المصدر ذاته: «نحن الآن نعمل على استنزاف ذخيرة عناصر ‏التنظيم لتفادي الخسائر في الأرواح البشرية، ولكن المعركة اقتربت من الحسم العسكري»، دون أن يعطي تاريخًا متوقعاً.‏

وتابع: «ما تبقى من عناصر التنظيم محاصرون الآن؛ فجل قياداتهم العسكرية والتنظيمية قتلت، والأمير الحالي الذي يقودهم ‏يمني، والعناصر المتبقية منهكة ومحاصرة وتعاني من الارتباك».‏ ومنذ أيار/ مايو 2016، تتواصل عمليات قوات «البنيان المرصوص» العسكرية لاستعادة سرت، التي يتمركز فيها مسلحو ‏تنظيم الدولة الاسلامية منذ 2015، مستغلين حالة الفوضى الأمنية والسياسية التي تعانيها البلاد منذ سنوات.‏

وقدرت تقارير غربية عدة عدد عناصر التنظيم في سرت قبل انطلاق عملية البنيان المرصوص، بما يتراوح بين 5 و8 ‏آلاف مسلح. ورجحت مصادر أمريكية وغربية فرار المئات منهم من المعارك في سرت، باتجاه تونس والجنوب الليبي، ولم ‏تستبعد انتقالهم إلى دول الجوار على غرار النيجر والجزائر ومصر.‏

ومع حلول أيلول / سبتمبر الماضي، تمكنت هذه القوات من استعادة معظم مناطق وأحياء سرت، بينما انسحب مسلحو التنظيم ‏إلى مساحة محدودة للغاية، في منطقة الجيزة البحرية، داخل المدينة.‏