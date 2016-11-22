﻿الذهب يتراجع مع صعود الأسهم والدولار

لندن – رويترز: تراجع الذهب أمس الثلاثاء بعدما بلغت الأسهم الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق، بدعم من توقعات السوق بارتفاع النمو وزيادة الإنفاق بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وأدى فوز ترامب في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني إلى تهافت المستثمرين على الملاذات الآمنة، مثل الذهب في، بداية الأمر، لكن هذا الاتجاه تغير بعد ارتفاع الدولار وعوائد السندات، بدعم من توقعات زيادة الإنفاق وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1210.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1517 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر ارتفع 0.4 في المئة في اليوم السابق بعد خسائر استمرت ثلاث جلسات.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1210.64 دولار للأوقية بعدما ارتفع إلى 1220.90 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم منذ الانتخابات في ظل تعهد ترامب بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وتبسيط القواعد التنظيمية في قطاعي البنوك والرعاية الصحية.

وهبط الذهب أكثر من 100 دولار للأوقية، من ذروته في فترة ما بعد الانتخابات، والتي بلغها في التاسع من نوفمبر، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مدى أسبوعين بأعلى وتيرة من نوعها في أكثر من خمس سنوات وصعود الدولار.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم عملات رئيسية ليقترب من أعلى مستوياته في 13 عاما ونصف العام، الذي سجله في الآونة الأخيرة بعدما توقفت أمس الأول موجة صعود استمرت 10 أيام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفزت الفضة 1.2 في المئة إلى 16.79 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المئة إلى 942.50 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.7 في المئة إلى 733.48 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس/آب عند 742.20 دولار للأوقية.