﻿ارتفاع أسعار المعادن يقلص مكاسب الدولار

لندن – رويترز: تراجع الدولار من أعلى مستوى في ستة أشهر أمام الين أمس الثلاثاء، في حين دفع ارتفاع أسعار النحاس والحديد الخام العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الاسترالي إلى الصعود.

ويبدو أن الاتجاه الصعودي للدولار على مدى الأسبوعين الماضيين، منذ انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، يتجه للانحسار قبل عطلة عيد الشكر. ويقول متعاملون أن امتداد الاتجاه الصعودي من النفط لسلع أولية أخرى يسهم في الضغط على مراكز مواتية للدولار.

ومقابل سلة من ست عملات رئيسية سجل الدولار 100.80 انخفاضا من أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام عند 101.48 الذي سجله يوم الجمعة.

وأدى زلزال قوته 7.4 درجة وما تلاه من تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) في شمال اليابان إلى موجة بيع للدولار وشراء الين الذي يعد ملاذا آمنا معاملات آسيا. واستقرت العملة الأمريكية عند 110.76 ين بعد تعاملات اتسمت بالتقلب في الصباح. وأمس الأول اقترب الدولار من أعلى مستوى في سته أشهر عند 111.36 ين، أي بارتفاع نحو عشرة في المئة عن مستواه المتدني في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني قرب 101 ين.

وارتفع الدولار الاسترالي الذي يتحرك بالتوازي مع أسعار الحديد الخام، الذي تصدره استراليا للصين ومستهلكين كبار آخرين للسلع الأولية، 0.4 في المئة إلى 0.7398 دولار أمريكي.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل العملة الموحدة عند 1.0633 دولار لليورو بعد أن تراجعت أكثر من نصف سنت من أعلى مستوى في عام عند 1.0569 دولار.