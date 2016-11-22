﻿أسهم السعودية تتعافى بفضل تحسن أسعار النفط وتتفوق على بقية بورصات الخليج

دبي – رويترز: تعافت الأسهم السعودية أمس الثلاثاء مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في شهر، ليفوق أداؤها أداء بقية أسواق الأسهم الأخرى في الخليج، حيث اتجه المتعاملون لجني الأرباح.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، لكن المشترين الأجانب واصلوا تصيد صفقات الشراء المربحة ،بما دعم المؤشر الثانوي الأوسع نطاقا.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.6 في المئة إلى 6602 نقطة، ليعود مجددا صوب مستوى المقاومة الفني عند ذروة يوليو /تموز البالغة 6703 نقاط.

وارتفع المؤشر 13.9 في المئة على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة، رغم الخسائر الطفيفة التي تكبدها في الأيام الماضية.

وارتفعت أسهم جميع المصارف المدرجة وعددها 12 بنكا، ماعدا واحد، مع صعود سهم «البنك الأهلي التجاري» أكبر بنوك المملكة 1.5 في المئة.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الأحد الماضي انها اختارت مؤسسة تومسون رويترز لتولي مسؤولية احتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور).

وقالت المؤسسة ان هذا سيسمح بتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.

وارتفعت أسهم البتروكيميائيات أيضا أمس وصعد مؤشر القطاع 1.7 في المئة، مع ملامسة أسعار النفط أعلى مستوي لها في شهر، وسط تفاؤل بأن تتجاوز «أوبك» خلافات داخلية حين تجتمع هذا الشهر، وأن تتوصل إلى اتفاق يقلص إنتاج النفط فعليا.

وفي الأسواق الخليجية الأخرى انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5 في المئة لكن أحجام التداولات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار.

وتصدرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتداولها المستثمرون المحليون في الأساس قائمة الأسهم الخاسرة.

وفشل مؤشر أبوظبي الرئيسي في التمسك بمكاسب محدودة حققها في التعاملات المبكرة ليغلق متراجعا 0.3 في المئة. وانخفض سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» اثنين في المئة، لكن سهم «بنك أبوظبي التجاري» ارتفع 3.4 في المئة وصعد سهم «بنك الاتحاد الوطني» 3.1 في المئة.

واتسمت التداولات في أسهم البنوك الثلاثة بالتقلب في الأسبوع الأخير وسط شائعات بخطط للاندماج بين مصرفي»أبوظبي الإسلامي» و»الهلال» غير المدرج في البورصة وبين «بنك أبوظبي التجاري» و»بنك الاتحاد الوطني». وفي يوم الأحد أصدر كل بنك بيانا نفى فيه هذه التكهنات.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.2 في المئة إلى 11520 نقطة منهيا أربعة أيام من المكاسب، لكنه مازال قرب أعلى مستوياته في ثماني سنوات. وصعد المؤشر 35 في المئة منذ تحرير سعر صرف الجنيه وظلت أحجام التداولات كبيرة للغاية.

وارتفع المؤشر الثانوي الأوسع نطاقا 1.2 في المئة أمس إلى مستوى مرتفع جديد، هو الأعلى في 19 ، ما يشير إلى اتجاه المشترين الأجانب إلى أسهم شركات الفئة الثانية والثالثة.

ويشتري المستثمرون الأجانب أسهما منذ ألغت الحكومة ربط العملة المحلية بالدولار، وهو ما جعل أسعار الأسهم رخيصة نسبيا.

ويجرى تداول سهم «البنك التجاري الدولي»، أكبر البنوك المصرية المدرجة، عند مستوى يقل عن شهادات الإيداع الدولية للبنك المقومة بالدولار. وهبط سهم البنك امس 2.6 في المئة إلى 69.22 جنيه.

وعند سعر يبلغ 4.21 دولار فإن شهادة الإيداع الدولية للبنك تصل قيمتها إلى 72.83 جنيه بسعر صرف يعادل 17.30 جنيه للدولار.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 1.6 في المئة إلى 6602 نقطة.

وانخفض مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 3291 نقطة. كما انخفض مؤشر أبو أبوظبي 0.3 في المئة إلى 4219 نقطة.

وتراجع المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 9741 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.04 في المئة إلى 5515 نقطة.

وزاد المؤشر العمان 0.5 في المئة إلى 5521 نقطة، في حين تراجع المؤشر البحريني 0.7 في المئة إلى 1184 نقطة.

وفي مصر هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 11520 نقطة.