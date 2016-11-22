﻿كندا تعتزم وقف تشغيل محطات الكهرباء المدارة بالفحم بحلول 2030

تورنتو – وكالات: قالت وزيرة البيئة الكندية، كاترين ماكينا، مساء أمس الأول ان كندا تعتزم التخلص من محطات الكهرباء العاملة بالفحم بحلول عام 2030.

وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوة ستقلل الانبعاثات الكربونية التي تنتجها كندا بمقدار 5 ميغا طن بحلول 2030، بما يعني أن 90 في المئة من إنتاج الكهرباء في البلاد سيأتي من مصادر لا تؤدي إلى انبعاثات غازية.

وتتضمن الخطة أن تفاضل الأقاليم الكندية بين الغلق التدريجي للمحطات العاملة بالفحم بالكامل، واستبداله بمصادر أقل إصدارا للانبعاثات، بها أو استخدام تقنيات منع تسرب الكربون إلى الهواء.

وستشمل التعديلات التنظيمية أربعة أقاليم تعتمد على الفحم في إنتاج الكهرباء، وهي ألبرتا وساسكاتشوان ونوفا سكوتيا ونيو برونسفيك.

وقالت ماكينا إن التخلص من المحطات العاملة بالفحم واستخدام محطات أقل تلويثا للبيئة بدلا منها سيقلل بشدة الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في كندا، ويحسن الصحة العامة للكنديين ويفيد الأجيال المقبلة.

وأضافت أن هذه الخطوة توجه للعالم رسالة تقول ان كندا مكان عظيم للاستثمار في الطاقة النظيفة.

تأتي هذه الخطوة من جانب كندا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتزامه إلغاء العديد من القواعد المنظمة للبيئة والطاقة، حيث يرى أن الحديث عن التغييرات المناخية مجرد أوهام.

وقال ترامب في تسجيل فيديو تم بثه أمس عبر الإنترنت إنه سيبدأ عمله الرئاسي في كانون ثاني/يناير المقبل بإصدار مراسيم تنفيذية بإلغاء القيود المفروضة على إنتاج الطاقة مثل الزيت الصخري والفحم النظيف.