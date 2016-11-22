﻿مؤسسة تابعة للبنك الدولي تتوقع اجتذاب تركيا 28 مليار دولار استثمارات بالطاقة المتجددة بحلول 2020

أنقرة – الأناضول: أفادت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، أن تركيا ستتمكن من جذب نحو 28 مليار دولار في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة بحلول عام 2020. وأنشئت مؤسسة التمويل الدولية عام 1956، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية، تركز على القطاع الخاص في دول العالم.

وحسب معطيات تقرير حديث للمؤسسة فإن تركيا، المصنفة ضمن الدول المستوردة للطاقة، تهدف إلى زيادة حصتها من إنتاج الطاقة الكهربائية، اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بتركيا.

وأضافت المؤسسة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تجاوز نظيره في العديد من دول مجموعة العشرين، رغم الأحداث السياسية التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة، وهو ما ضَمِن استمرار اهتمام المستثمرين بتركيا.

ووفقاً للمعطيات، ستجذب تركيا استثمارات تبلغ 27.7 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.

وستوزع هذه الاستثمارات بواقع 16.4 مليار دولار في مجال طاقة الرياح، و7.4 مليار دولار في الطاقة الشمسية، و3.4 مليار دولار في مجال طاقة الحرارة الجوفية، و560 مليون دولار في مجال الطاقة الكهرومائية.

يذكر انه بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول الماضيين، اشترت تركيا نحو 3 مليارات و244 مليون و448 ألف كيلوواط كهرباء من اليونان وبلغاريا وأذربيجان، بتراجع نسبته 30 في عن الفترة المناظرة من 2015.

وبلغت تكلفة كمية الطاقة الكهربائية التي اشترتها تركيا خلال العام الجاري 155 مليون و81 ألف دولار، حسب إحصاء رسمي تركي.

ونوهت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن تركيا بصدد استثمار نحو 47 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل، والاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إدارة النفايات.

وبالتوازي مع التحول الصناعي والعمراني التي تشهده تركيا، سيتم إنفاق نحو 18.6 مليار دولار على إنشاء مبانٍ خضراء (تطبق تكنولوجيا صديقة للبيئة)، كما سيتم النظر في الاستثمارات الصديقة للبيئة في وسائل النقل، التي هي واحدة من أسرع القطاعات نموا في تركيا.

وفي هذا السياق سيتم استثمار ما لا يقل عن 24 مليار دولار بحلول عام 2020 من أجل خفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل، حسب تقرير مؤسسة التمويل الدولية.

وشدد التقرير على أهمية تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة في مجال النقل، لبناء بيئة أكثر استدامة، وتوسيع نطاق عمل وسائل النقل الكهربائية، وإنجاز مشروعات النقل والسكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة.

على صعيد آخر قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، براءت ألبيرق، ان شركة الطاقة الألمانية «إي.دبليو.إي» التي تعد من أكبر شركات الطاقة العالمية، تعتزم إجراء استثمارات بقيمة 120 مليون يورو في بلاده.

وأضاف ألبيرق في تغريدات على (تويتر) «لقد استقبلنا ماتياس بروثمن، المدير التنفيذي للشركة الألمانية، إحدى أكبر شركات الطاقة العالمية، والوفد المرافق له، حيث أوضحوا أنهم سيستثمرون في تركيا ما قيمته 120 مليون يورو، العالم كله يثبت موثوقية ومتانة اقتصادنا».

وأشار الوزير التركي، إلى أنه استقبل أيضًا لارس بوندو كروكسغارد، المدير التنفيذي لشركة «نوردكس» عملاق طاقة الرياح الألماني، مشيرا إلى أن الأخير شدد على أنهم يهتمون عن كثب بالبيئة الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة بتركيا.

من جهتها أعلنت شركة»إي.دبليو.إي» في بيان أن استثماراتها في تركيا ستجري في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وقالت الشركة نقلا عن مديرها التنفيذي، انهم يودون عبر أنشطة الشركة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وكفاءة البيئة تحقيق نمو أكبر في تركيا.

واعتبرت أن الاستثمار بقيمة 120 مليون يورو يعتبر مؤشر على الثقة بالاقتصاد التركي، دون مزيد من التفاصيل.