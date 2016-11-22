﻿البرلمان الأوروبي ينتقد السياسة النقدية لرئيس البنك المركزي

ستراسبورغ – رويترز :حاول رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أمس الأول تهدئة مخاوف أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن النمو المنخفض وغير المنتظم، وانخفاض التضخم وضعف الاستثمار في جميع أنحاء منطقة اليورو.

وقالت دانوتا ماريا هويبنر، عضو كتلة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي من بولندا «حقيقة،هذه السياسة النقدية حققت الكثير من أجل الحفاظ على النمو الهش وتحسينه، لكن يبدو أن هذه السياسة النقدية غير التقليدية قد وصلت إلى نهايتها».

وقال بيدرو سيلفا بريرا، من كتلة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين من البرتغال في البرلمان الأوروبي «جميعنا يعرف أنه ربما تكون هناك أضرار جانبية، إذا استمرت أسعار الفائدة السالبة لدينا لفترة طويلة للغاية». وأضاف «في ضوء ما يحدث مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب في أمريكا، ربما نجد أنفسنا في فترة مضاربة في أسواق السندات السيادية».

وبدأ البرلمان الأوروبي أمس الأول في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا سلسلة جلسات تستمر 4 أيام.

وواجه دراغي والبنك المركزي الأوروبي، المسؤولان عن الحفاظ على استقرار الأسعار في دول منطقة اليورو الـ19، انتقادات للحفاظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها القياسية كجزء من الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتجنب مخاطر الانكماش.

وقرر البنك الشهر الماضي الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند مستوى الصفر، وسعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.4 في المئة، وسعر الإقراض الحدي عند 0.25 في المئة.

وكان منتقدو السياسة النقدية لدراغي أعلى صوتا في ألمانيا، حيث قال وزير المالية فولفغانغ شويبله، و جون كريان، رئيس «دويتشه بنك، ان المعدلات المنخفضة أضرت بالأعداد الكبيرة في البلاد من المتقاعدين وأصحاب حسابات التوفير.

ودعا دراغي أعضاء البرلمان إلى مراجعة التحسن الاقتصادي في منطقة اليورو، مع نمو إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي الآن بمعدل أسرع منه قبل الأزمة المالية التي تفجرت أواخر 2008.

وقال أمام البرلمان «إذا نظرنا إلى الخلف سنجد الأمور الآن أفضل من ذي قبل.. وكل هذا حدث، رغم المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي حدثت وتحدث وبخاصة خلال العام الحالي».

وأضاف خلال مناقشات البرلمان ان أسعار الفائدة المنخفضة ناتجة عن النمو المنخفض والتضخم المنخفض في كل أنحاء العالم «وهي ليست من صنع البنك المركزي الأوروبي».

ونما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المئة في الربع الثالث من عام 2016 مقارنة مع الربع السابق، وفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن الوكالة الأوروبية للإحصاء (يوروستات) هذا الشهر. ونما الناتج المحلي الإجمالي للتكتل على أساس سنوي بنسبة 1.6 في المئة في الربع الثالث.

وقالت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، ان النمو تعافى بشكل معتدل في جميع أنحاء منطقة اليورو، ولكن بشكل متفاوت بين الدول الأعضاء.