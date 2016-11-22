﻿شركة صرافة لـ«القدس العربي»: الحكومة المصرية تمارس رقابة مشددة على أسعار العملات الدولية خارج البنوك

القاهرة – «القدس العربي» من محمد علي عفيفي: واصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمس ارتفاعه في البنوك الرسمية وشركات الصرافة، ليصل إلى 17.90 جنيه في البنوك ويكسر حاجز الـ 18 جنيها في شركات الصرافة.

وفي تصريحات خاصة لـ«القدس العربي»، قال مينا جرجس، صاحب احدى شركات الصرافة في منطقة وسط القاهرة «إن سبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في البنوك والسوق السوداء، قد يرجع إلى قيام مؤسسات وشركات حكومية بجمع العملة الأمريكية من السوق وبأسعار مرتفعة لدعم البنك المركزي، وزيادة الاحتياطي النقدي».

وأضاف «إن هناك رقابة مشددة من الحكومة على تعاملات الدولار يوميا في شركات الصرافة، الأمر الذي أدى الى وجود حالة من الحذر والترقب في التعاملات، وهذا أدى بدوره الى تفاعل حالة من الركود في التعاملات التي تتم خارج السوق الرسمي، سواء في قطاع شركات الصرافة أو السوق السوداء».

وأضاف اتوقع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، طالما أن البنك المركزي لم يعد يتدخل في وقت الأزمة أو زيادة الطلب على العملة الأمريكية من خلال العطاءات الدولارية التي كان يجريها لضخ العملة الصعبة في البنوك المصرية لتمويل احتياجات المستوردين».

وأوضح «أن هناك شريحة من العملاء تترقب يوميا الأسعار لتحديد وجهتهم سواء بالبيع بالنسبة لحائزيه أو الشراء بالنسبة لمن لديهم التزامات»، مؤكدا أنه على حسب حركة الشراء والبيع أي حسب قوى طلب وعرض العملة يوميا يتم تحديد سعر صرف الدولار.

وفي السياق نفسه، قال الكاتب الصحافي عادل السنهوري ان الحكومة المصرية اتخذت قرار تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، لمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي، وفي محاولة خفض العجز في الموازنة العامة.

وأشار، خلال حوار في برنامج «ساعة من مصر» على فضائية (الغد)، إلى «أن تلك الخطوة جاءت لمحاولة امتصاص نسبة من السيولة الدولارية الموجودة خارج المصارف، وهو ما نتج عنه توفير مبلغ ما يقرب 3 مليارات دولار خلال أسبوعين منذ بدء القرار، كذلك قرار التجار بوقف استيراد السلع غير الضرورية لمدة أسبوعين، وهو ما نتج عنها عودة الطلب على العملة الأجنبية وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري».

وأضاف «أن هناك توقعات بهبوط الدولار أمام الجنيه مرة أخرى مع استمرار توافر المعروض من العملة الأجنبية»، موضحا أنه مع انتهاء مبادرة التجار والمستوردين حدثت زيادة في الإقبال، وهو ما أدى إلى ارتفاع السعر خلال اليومين الماضيين، ومن المنتظر أن يظل هذا الارتفاع حتى نهاية الشهر الحالي.

وأوضح السنهوري، أن قيمة الدولارات خارج السوق الرسمي تقدر بنحو 70 مليار دولار، وان ما تم جمعه لا يتعدى نسبة 10 في المئة من الموجود بين أيدي الناس. ودعا إلى رفع أسعار الفائدة لتحفيز المواطنين على البدء في عمليات الإيداع.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، فى مداخلة هاتفية في برنامج «هنا العاصمة» على فضائية (سي.بي.سي)، ان ارتفاع أو انخفاض سعر العملة قد يحدث بشكل متكرر خلال الفترات المقبلة بحسب العرض والطلب ومواسم الاستيراد وتلبيتها، ورأى بالتالي ان ارتفاع أسعار الدولار أمر غير مقلق.

وأوضح ان بعض شركات الصرافة بدأت في بيع الدولار للبنك الأهلي وهو أمر جيد.

وأضاف «سعر الدولار ارتفع في الأيام الأخيرة نتيجة لزيادة الطلب من أجل تلبية طلبات معلقة لتمويل استيراد سلع غير أساسية»، متوقعا أن تعاود أسعار الدولار الانخفاض مجددًا بعد تلبية البنك كافة طلبات تمويل الاستيراد التي جاءت إليه خلال الأيام الأخيرة.