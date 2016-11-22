﻿آمال باتفاق «أوبك» على خفض إنتاجها ترفع سعر النفط

لندن – رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الشهر، مع تزايد التوقعات في السوق بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ستتغلب على الخلافات الداخلية وحالة الشك، من أجل التوصل إلى اتفاق يقلص إنتاج النفط فعليا.

لكن السوق تأثرت بتعليقات مسؤولين حضروا اجتماعا فنيا للمنظمة يسعى لوضع التفاصيل الخاصة بالاتفاق قبل الاجتماع الرسمي للنظمة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وبحلول الساعة 1440 بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا للبرميل إلى 49.29 دولار، بعد أن صعدت في وقت سابق دولارا في دفعة نحو مستوى الخمسين دولارا للمرة الأولي منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 12 سنتا إلى 48.36 دولار للبرميل.

وبعد أسابيع من الشكوك في قرار المنظمة التي تضم 14 دولة، بات معظم المتعاملين في سوق النفط يعتقدون حاليا أن «أوبك» قد تضر بسمعتها إذا لم يتم التوصل لاتفاق على خفض الإنتاج الأسبوع المقبل.

وتلقت الأسعار دعما من تعليقات مسؤول نيجيري حضر اجتماع اللجنة الفنية للمنظمة، الذي يسعى المشاركون فيه إلى وضع تفاصيل الاتفاق، حيث قال ان من المرجح أن تصل جميع الدول إلى توافق في نهاية الأمر.

لكن الأسعار انخفضت بعد أن قالت مصادر في «أوبك لرويترز إن الاتفاق على خفض للإنتاج بواقع أربعة إلى 4.5 في المئة لجميع الأعضاء، ماعدا ليبيا ونيجيريا، مازال يتوقف على دعم إيران والعراق.

وتحاول «أوبك» إقناع أعضائها، وكذلك روسيا غير العضو في المنظمة، بالموافقة على خفض منسق لدعم السوق الذي يعاني من تخمة في الإمدادات منذ عامين من خلال تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وقالت المنظمة في نهاية سبتمبر/أيلول انها تسعى لتقليص الإنتاج إلى ما يتراوح بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا، مقارنة مع مستويات الإنتاج القياسية التي سجلتها في الآونة الأخيرة والتي بلغت نحو 33.8 مليون برميل يوميا.