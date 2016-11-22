﻿توقع زيادة إنتاج دول الخليج من الألمنيوم إلى 6 ملايين طن سنويا

دبي – الأناضول: توقع محمود الديلمي، الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، وصول إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الألمنيوم الأولي إلى 6 ملايين طن بحلول العام 2020.

وتضم دول مجلس التعاون الخليجي 5 مصانع رئيسة هي: شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وشركة «معادن للألمنيوم «في المملكة العربية السعودية، وشركة «ألمنيوم قطر»، وشركة «صُحار للألمنيوم» في سلطنة عُمان، إضافة إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومقرها الإمارات.

وقال الديلمي في مقابلة أمس الثلاثاء، على هامش المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» في دبي، ان إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون من الألمنيوم الأولي يبلغ حالياً 5.3 مليون طن سنوياً يمثل 12 في المئة من الإنتاج العالمي للألمنيوم.

وأوضح أن الزيادة المتوقعة في الإنتاج الخليجي من الألمنيو، تأتي نتيجة لتوسعات المصاهر في السعودية والإمارات والبحرين.

ولفت إلى أن الدول الخليجية تهدف لتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية من خلال تعزيز إنتاجها السنوي.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس الثلاثاء ان الشركة تخوض عملية تحميل أول شحنة عينة من البوكسيت من منجمها في غينيا إلى الصين. وتعمل الشركة المملوكة للدولة على بناء مُجَمَّع قيمته خمسة مليارات دولار يشمل منجما للبوكسيت ومصفاة للألومينا وميناء. وجرى افتتاح المرفأ البحري في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الرئيس التنفيذي عبد الله كلبان ان من المتوقع أن ينتج المنجم 12 مليون طن من البوكسيت سنويا حين تبدأ عملياته التجارية في الربع الأخير من 2018.

وسيورد المنجم خام الألومنيوم إلى منشآت الإنتاج الرئيسية التابعة للشركة في الإمارات العربية المتحدة مع تصدير بعض البوكسيت إلى آسيا.

والصين هي السوق الرئيسية لصادرات البوكسيت إذ ساهمت بنسبة 55.7 في المئة من إنتاج الألومنيوم العالمي في سبتمبر/أيلول.

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أهم مراكز إنتاج الألمنيوم في العالم، ويتم استهلاك حوالي 40 في المئة من إنتاجه في صناعة الألمنيوم التحويلية في المنطقة، التي تلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.

ويتم تصدير باقي الإنتاج إلى أكثر من 50 دولة أمريكية وآسيوية وأوروبية، حسب المسؤول الخليجي. وأشار الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة الألمنيوم سيرتفع إلى 50 – 55 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مقارنة بنحو 40 مليار دولار في الوقت الراهن.

وزاد «التوسعات التي تقوم بها الشركات الخليجية المنتجة، تشير إلى تنامي الطلب العالمي الذي يقدر بـ 5 في المئة سنوياً.

وحول الرسوم المفروضة من جانب الاتحاد الأوربي على واردات الألمنيوم، قال «إن هذه الرسوم جمركية تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على كافة منتجات الألمنيوم الواردة إليها من خارج دول الاتحاد، أو الدول الأخرى التي تربطها بها اتفاقيات معينة في هذا الشأن».

وأضاف «هناك مشاورات بين عدد من منتجي الألومنيوم الخليجيين مع الدول الأوروبية، بشأن إزالة هذه الرسوم والتغلب على الإجرات الحمائية على الألمنيوم الخليجي» بحسب الديلمي.

وحول وجود إغراق من الصين لسوق الألمنيوم الخليجي قال الديلمي ان المجلس الخليجي للألمنيوم لديه علم بذلك، وهناك سعي من جانب الشركات الخليجية حالياً لتجميع كافة الأدلة لإثبات ذلك، وبعدها سيتم إقرار الإجراءات التي ينبغي اتخاذها مستقبلاً والتي قد تصل إلى التقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وكانت فعاليات الدورة العشرين من المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» الذي يعتبر أكبر تجمع لشركات صناعة الألمنيوم في الشرق الأوسط، قد انطلقت أمس في دبي تحت عنوان «تحديات عالمية – حلول منشودة».

والمجلس الخليجي للألمنيوم، الذي يتخذ من إمارة دبي مقراً له هو جهة التنسيق التي تمثل وتروج وتحمي مصالح صناعة الألمنيوم في منطقة الخليج.